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https://arabic.sputniknews.com/20220506/بايدن-في-حفل-استقبال-عيد-الصداقة-الأمريكي-المكسيكي-الولايات-المتحدة-أمة-مهاجرين-1061895604.html
بايدن في حفل استقبال عيد الصداقة الأمريكي المكسيكي: الولايات المتحدة "أمة مهاجرين"
بايدن في حفل استقبال عيد الصداقة الأمريكي المكسيكي: الولايات المتحدة "أمة مهاجرين"
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الصداقة الأمريكية المكسيكية، بأن الولايات المتحدة "أمة مهاجرين". 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T04:52+0000
2022-05-06T04:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن: "نحن أمة مهاجرين. نقول ذلك، لكن الناس يتصرفون وكأنهم لا يصدقون ذلك. وهذه هي قوتنا".وتحتفل الولايات المتحدةف في الخامس من مايو، بيوم الصداقة الأمريكية المكسيكية، كما تحتفل المكسيك بذكرى الانتصار في المعركة مع جيش الإمبراطورية الفرنسية الثانية عام 1862.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن في حفل استقبال عيد الصداقة الأمريكي المكسيكي: الولايات المتحدة "أمة مهاجرين"

04:52 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 04:54 GMT 06.05.2022)
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفل بعيد الفصح في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفل بعيد الفصح في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الصداقة الأمريكية المكسيكية، بأن الولايات المتحدة "أمة مهاجرين".
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن: "نحن أمة مهاجرين. نقول ذلك، لكن الناس يتصرفون وكأنهم لا يصدقون ذلك. وهذه هي قوتنا".
وتحتفل الولايات المتحدةف في الخامس من مايو، بيوم الصداقة الأمريكية المكسيكية، كما تحتفل المكسيك بذكرى الانتصار في المعركة مع جيش الإمبراطورية الفرنسية الثانية عام 1862.
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