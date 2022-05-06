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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بايدن-يعلن-تخصيص-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1061936005.html
بايدن يعلن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
بايدن يعلن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الجمعة، عن تخصيص حزمة إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تضم ذخيرة مدفعية ورادارات ومعدات أخرى. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T22:05+0000
2022-05-06T22:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان صحفي لبايدن، نشره البيت الأبيض، "أعلن اليوم عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات في مجال الأمن، التي سيتم في إطارها تسليم الذخائر المدفعية، الرادارات ومعدات أخرى".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الأربعاء الماضي، إن واشنطن مستعدة دائما لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش الخطوات المقبلة مع الحلفاء بدول السبع هذا الأسبوع.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/ثلاث-دول-في-الاتحاد-الأوروبي-تعارض-الحظر-المفروض-على-نقل-النفط-الروسي-1061849675.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا

بايدن يعلن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

22:05 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الجمعة، عن تخصيص حزمة إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تضم ذخيرة مدفعية ورادارات ومعدات أخرى.
وجاء في بيان صحفي لبايدن، نشره البيت الأبيض، "أعلن اليوم عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات في مجال الأمن، التي سيتم في إطارها تسليم الذخائر المدفعية، الرادارات ومعدات أخرى".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الأربعاء الماضي، إن واشنطن مستعدة دائما لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش الخطوات المقبلة مع الحلفاء بدول السبع هذا الأسبوع.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
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وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وفي 19 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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