https://arabic.sputniknews.com/20220506/برلماني-يجب-أن-يكون-الاعتراف-ببريدنيستروفيه-ديمقراطيا-دون-عمل-عسكري-1061903597.html

برلماني: يجب أن يكون الاعتراف ببريدنيستروفيه ديمقراطيا دون عمل عسكري

برلماني: يجب أن يكون الاعتراف ببريدنيستروفيه ديمقراطيا دون عمل عسكري

قال فاديم كراسنسيلسكي، زعيم حزب الحركة الثورية المولدوفية، إن عملية الاعتراف بجمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية يجب أن تكون ديمقراطية وتطورية، دون عمل عسكري... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T08:59+0000

2022-05-06T08:59+0000

2022-05-06T08:59+0000

العالم

مولدوفا

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كتب كراسنوسيلسكي على "تلغرام": "يجب الاعتراف ببريدنيستروفيه، وسيتم الاعتراف به - ولكن بالوسائل السلمية، على طاولة المفاوضات، في الحوار. يجب أن تكون العملية ديمقراطية وتطورية بشكل حصري - بدون عمليات وخسائر عسكرية. لا أحد بحاجة إلى الحرب".وحث كراسنوسيلسكي على "عدم تأجيج الشعلة بالاستفزازات - الإرهابية والهاتفية والمعلوماتية".في وقت سابق، وقعت ثلاث هجمات إرهابية في بريدنيستروفيه - في مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسبول، بالقرب من وحدة عسكرية بالقرب من قرية باركاني وعلى برج مركز للإذاعة والتلفزيون بالقرب من قرية ماياك. تم إدخال مستوى "أحمر" من التهديد الإرهابي في الجمهورية. فتحت لجنة التحقيق في ببريدنيستروفيه قضايا جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية".قال كراسنوسيلسكي إن "آثار منظمي الانفجارات في بريدنيستروفيه تؤدي إلى أوكرانيا. بسبب الظروف الطارئة أقيمت حواجز على مداخل المدن."سعت بريدنيستروفيه، 60 ٪ من سكانها من الروس والأوكرانيين، للانفصال عن مولدوفا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفًا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا في موجة القومية. في عام 1992 ، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحل المشكلة بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه فعليًا منطقة لا تخضع لسيطرة كيشيناو".

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