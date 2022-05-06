https://arabic.sputniknews.com/20220506/بسبب-الغاز-منع-لاعبي-أحد-نوادي-كرة-القدم-من-الاستحمام-بعد-التدريب-في-هولندا-1061897641.html
بسبب الغاز... منع لاعبي أحد نوادي كرة القدم من الاستحمام بعد التدريب في هولندا
بسبب الغاز... منع لاعبي أحد نوادي كرة القدم من الاستحمام بعد التدريب في هولندا
يُسمح للرياضيين من نادي إس في بليزيك (SV Blerick) بالاغتسال في الحمام المحلي مرة واحدة فقط في الأسبوع - بعد المباراة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:57+0000
2022-05-06T06:57+0000
2022-05-06T06:57+0000
العالم
منوعات
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لن يتمكن النادي من تحمل المزيد من إجراءات النظافة المتكررة بسبب سعر الغاز، وفقًا لصحيفة "دي تلغراف".قد يتم اعتماد هذا الحظر قريبًا في الأندية الأخرى. ويدعو المنشور الدولة إلى دعم اغتسال لاعبي كرة القدم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات
بسبب الغاز... منع لاعبي أحد نوادي كرة القدم من الاستحمام بعد التدريب في هولندا
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يُسمح للرياضيين من نادي إس في بليزيك (SV Blerick) بالاغتسال في الحمام المحلي مرة واحدة فقط في الأسبوع - بعد المباراة.
لن يتمكن النادي من تحمل المزيد من إجراءات النظافة المتكررة بسبب سعر الغاز، وفقًا لصحيفة "دي تلغراف".
قد يتم اعتماد هذا الحظر قريبًا في الأندية الأخرى
. ويدعو المنشور الدولة إلى دعم اغتسال لاعبي كرة القدم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.