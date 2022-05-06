https://arabic.sputniknews.com/20220506/بعد-التسريبات-المنسوبة-لمديرة-ديوانه-سياسيون-يطالبون-بكشف-الوضع-الصحي-للرئيس-التونسي-1061918942.html

بعد التسريبات المنسوبة لمديرة ديوانه... سياسيون يطالبون بكشف الوضع الصحي للرئيس التونسي

بعد التسريبات المنسوبة لمديرة ديوانه... سياسيون يطالبون بكشف الوضع الصحي للرئيس التونسي

تصاعد منسوب الجدل في تونس بشأن التسريبات المنسوبة إلى المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، نادية عكاشة، خاصة وأنها تضمنت تشكيكا في سلامة... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T12:39+0000

2022-05-06T12:39+0000

2022-05-06T12:39+0000

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086081_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0efc87838ca56b333306f1d0b3fc6e2e.jpg

ونُسبت لعكاشة مكالمة هاتفية مع شخصية مجهولة تقر فيها بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد مريض ويرفض العلاج أو الاعتراف بمرضه ويعاني من مشاكل جديّة على الصعيد النفسي والشخصي، وقولها إن "نهايته ستكون سيئة جدا" وإن الطبيب الذي يعاينه "توقع تعرضه لأزمة صحية حادة".كما تضمنت التسريبات المزعومة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في شكل مقاطع صوتية حديثا لعكاشة تتهم فيه الرئيس بالحط من قيمة الدولة وتنتقد تدخل محيطه الأسري في اتخاذ القرارات داخل القصر الرئاسي.وفي الوقت الذي نفت فيه عكاشة صحة هذه التسريبات وأكدت أنها مفبكرة و"محاولة لتشويه صورة الرئيس من قبل صفحات مأجورة"، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في المسألة وإحالة الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني من أجل إجراء التساخير الفنية اللازمة بخصوص محتوى التسريبات.بينما طالبت شخصيات سياسية من صفوف المعارضة بمصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الصحي الجسدي والنفسي لرئيس الجمهورية، خاصة وأن التسريبات المزعومة تخص شخصية تقلدت منصبا حساسا في الدولة وكانت توصف بأنها ظل الرئيس وذراعه الأيمن وحافظة أسراره.مطالب بنشر الملف الطبي للرئيسوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إنه من حق الشعب التونسي أن يطلع على الوضع الجسدي والنفسي للشخصية التي تقود البلاد وتجمع بين يديها تجميع السلطات.وتابع: "نحن لم نطالب بإطلاعنا على معطيات خاصة أو تفاصيل شخصية، غايتنا هي الاطمئنان على أن الشخص الذي يتولى قيادة البلاد يتمتع بكل قدراته الجسدية والعقلية التي تخول له ذلك، خاصة وأن هذه المعطيات صدرت عن أقرب المقربين من الرئيس وهي مديرة ديوانه السابقة".وقال الشواشي إن تعكر الحالة الصحية للرئيس تستوجب التفكير في جميع الفرضيات، مشيرا إلى أن الدستور التونسي ينص في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على أن يتولى رئيس البرلمان مهامه إلى حين الانتهاء من الإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة مثلما حدث مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.وتابع: "لكن الأمر الرئاسي عدد 117 ينص على أن تتولى رئيسة الحكومة مهامه، وبالتالي هناك تعارض بين النص الدستوري الذي ما زلنا نعترف به وبين الأمر الرئاسي الذي نعتبره غير دستوري".وأشار الشواشي إلى ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الصحي للرئيس خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، قائلا إنه من واجب رئيس الجمهورية أن يطمئن الناس ويكشف عن حالته الصحية. وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء لإرغامه على الخضوع للكشف الطبي.فرضية التوجه إلى القضاء واردةبدوره، قال عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب عز الدين الحزقي لـ"سبوتنيك"، إن جل دول العالم تفرض أن يكشف الشخص الذي سيتقدم لمنصب حساس ولمسؤوليات هامة عن ملفه الطبي بدقة وأن يكون خاليا من أي مشاكل عقلية أو نفسية.وتابع: "سبق وأن كانت لنا شكوك بشأن السلامة الصحية لرئيس الجمهورية قبل دخوله قصر قرطاج وقد تأكدت هذه الشكوك بعد توليه منصب الرئاسة من خلال عدة مواقف تثبت أن لديه اضطرابات، فهو يعجز أحيانا عن استكمال جملة كما يستدل بآيات قرآنية تنتجها مخيلته ولا أساس لها من الصحة، ناهيك عن كونه لم يتخذ إجراءً واحدا يتقدم بالدولة طيلة سنتين ونصف من توليه هذا المنصب".وشدد الحزقي على أنه لا يمكن تسليم مصير 12 مليون تونسي إلى شخص سلامته الجسدية والذهنية ليست مؤكدة، مضيفا "من حق الشعب أن يعرف مآل الـ 170 مليون دينار التي تخصص كميزانية لقصر قرطاج أين وكيف تصرف".وأكد الحزقي إمكانية التوجه إلى القضاء للكشف عن الملف الطبي الدقيق للرئيس، قائلا "يجب على القضاء أن يضطلع بدوره في هذا الجانب وأن لا يبقى في وضع المتفرج مثلما هو الحال بالنسبة لسلك الأمنيين والجيش"."سقوط أخلاقي"وفي تعليق لـ"سبوتنيك"، اعتبر المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن هذه المطالب تؤكد "السقوط الأخلاقي والانهيار القيمي والإنساني لمعارضي الرئيس"، معتبرا أن ما يحدث جريمة في حق الرئيس والدولة معا.وقال النابتي إن الهدف من التسريب واضح وهو محاولة تحطيم صورة رئيس الجمهورية من جهة وزعزعة العلاقات الخارجية من جهة ثانية، مشيرا إلى أن الهدف الأول لم يتحقق على اعتبار أن هناك حالة من الاجماع الشعبي على إدانة هذا التصرف والتعاطف مع الرئيس، مستبعدا صحة المعطيات المشككة في سلامته.ويرى النابتي أن المطالبة بالكشف عن الملف الطبي لرئيس الجمهورية هي إحدى نتائج التسريب المُعدة مسبقا، مضيفا "أعتقد في وجود علاقة موضوعية مباشرة بين التسريب وهذا الطلب الذي يمس أيضا من صورة رئيس الجمهورية في انتظار اثبات العلاقة بين من يقف وراءه ومن المستفيد منه".وقال الناشط السياسي ورئيس تنسيقية مساندة لقيس سعيد، طارق الماجري، في حديثه لـ"سبوتنيك"، "من يطالب بكشف الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، عليه أن يطالب أولا بالكشف عن التقرير الطبي لراشد الغنوشي الذي تعرّض للعديد من الأزمات الصحية أثناء ترأسه للبرلمان ولأحمد نجيب الشابي وللأفراد المنضوين تحت جبهة الخلاص".وأكد الماجري أن رئيس الجمهورية لا يعاني من أي مشاكل صحية سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي، قائلا "كيف يمكن لشخص يباشر نشاطه على مدار 20 ساعة في اليوم أن يكون مُعتلا، ثم إن الرئيس يخضع لإشراف طاقم طبي عسكري ولا أعتقد أن المؤسسة العسكرية ستنخرط في التعتيم على معطيات تهم سلامته الصحية إن وجدت".وشدد الماجري على أن المؤسسة الوحيدة المخول لها الفصل في حقيقة هذه التسريبات هي المؤسسة الفنية لدى مصالح وزارة الداخلية أو لدى المؤسسة العسكرية التي تظم الاستخبارات، مضيفا "إذا صحت هذه التسريبات فعلى مؤسسة الرئاسة التوجه إلى القضاء لأن المسألة لا تتعلق فقط بشخص الرئيس وإنما أيضا بأمن الدولة".ويعتقد الماجري أن توقيت نشر هذه التسجيلات الصوتية لم يكن عفويا، مضيفا "بعد أن استنفدت حركة النهضة ومعارضو مسار 25 يوليو/ تموز كل الحلول لإبطال اجراءات الرئيس التجؤوا إلى التسريبات".

https://arabic.sputniknews.com/20220506/قيس-سعيد-يتوعد-من-يدبرون-لحرق-تونس-ويتهم-الإخوان-بمحاولة-تفجير-الدولة-1061906706.html

https://arabic.sputniknews.com/20220504/تونس-تحقق-في-تسجيلات-مسربة-لمسؤولة-سابقة-تهاجم-فيها-رئيس-البلاد--1061853224.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم, العالم العربي