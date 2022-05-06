https://arabic.sputniknews.com/20220506/بيسكوف-بشأن-تصريحات-لافروف-نواصل-حوارا-سريا-مع-إسرائيل-1061916326.html

بيسكوف بشأن تصريحات لافروف: نواصل حوارا سريا مع إسرائيل

بيسكوف بشأن تصريحات لافروف: نواصل حوارا سريا مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول إسرائيل، إن روسيا وإسرائيل تواصلان حوارا سريا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T11:49+0000

2022-05-06T11:49+0000

2022-05-06T11:49+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف معلقا على الحادثة وما إذا كان ينبغي للوزير لافروف الاعتذار: "نواصل حوارنا الودي السري مع الأصدقاء الإسرائيليين. الرئيس (بوتين) على اتصال بالسيد بينيت، ووافقا على مواصلة الاتصالات".وكان لافروف، أكد في مقابلة مع قناة "ميدياست" الإيطالية، أن هناك توجها نازيا في أوكرانيا وأن الأفراد الأسرى من الكتائب المتطرفين قوميا يرتدون أزياء تحمل رموزًا للنازية الجديدة.في الوقت ذاته، شكك لافروف في كلام فلاديمير زيلينسكي، الذي ينفي وجود النازية في بلاده، لأنه يهودي الجنسية.وأعلن وزير الخارجية الروسي أن "هذا لا يعني شيئًا على الإطلاق" لأن "الشعب اليهودي الحكيم يقول إن أكثر المعادين للسامية حماسا هم عادة اليهود أنفسهم".يوم الخميس، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قبل اعتذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف حول جذور هتلر اليهودية.وأكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "الزعيمان تحدثا هاتفيا عن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي لافروف. حيث قبل رئيس الوزراء اعتذار الرئيس بوتين على تصريحات لافروف وشكره على توضيح موقفه من الشعب اليهودي وذكرى الهولوكوست".

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