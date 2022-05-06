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https://arabic.sputniknews.com/20220506/بيسكوف-لا-يوجد-لدى-الكرملين-أي-معلومات-عن-أي-حادث-لسفينة-روسية-في-البحر-الأسود-1061909169.html
بيسكوف: لا يوجد لدى الكرملين أي معلومات عن أي حادث لسفينة روسية في البحر الأسود
بيسكوف: لا يوجد لدى الكرملين أي معلومات عن أي حادث لسفينة روسية في البحر الأسود
لم يعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على المعلومات التي تم تداولها في عدد من المصادر الأوكرانية بشأن هجوم مزعوم على سفينة روسية في البحر... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:38+0000
2022-05-06T10:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
دميتري بيسكوف
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وقال ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعرف أي شيء عن هذا الأمر: "لا، ليس لدينا مثل هذه المعلومات".كما أكد أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقًا للخطة والجدول الزمني.وقال بيسكوف معلقاً على كلام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن حدوث تأخير في العملية الخاصة في أوكرانيا: "العملية تسير وفقا للخطة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف: لا يوجد لدى الكرملين أي معلومات عن أي حادث لسفينة روسية في البحر الأسود

10:38 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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لم يعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على المعلومات التي تم تداولها في عدد من المصادر الأوكرانية بشأن هجوم مزعوم على سفينة روسية في البحر الأسود.
وقال ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعرف أي شيء عن هذا الأمر: "لا، ليس لدينا مثل هذه المعلومات".
كما أكد أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقًا للخطة والجدول الزمني.

وقال بيسكوف معلقاً على كلام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن حدوث تأخير في العملية الخاصة في أوكرانيا: "العملية تسير وفقا للخطة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:37 GMT
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