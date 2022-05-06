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https://arabic.sputniknews.com/20220506/بيلاروسيا-تفرض-حظرا-على-شركات-النقل-الأوربية-التي-تنقل-بضائع-كبيرة-الحجم-1061902897.html
بيلاروسيا تفرض حظرا على شركات النقل الأوربية التي تنقل بضائع كبيرة الحجم
بيلاروسيا تفرض حظرا على شركات النقل الأوربية التي تنقل بضائع كبيرة الحجم
فرضت بيلاروسيا حظرا على شركات النقل المسجلة في الاتحاد الأوروبي والتي تنقل البضائع الضخمة عبر البلاد. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:45+0000
2022-05-06T08:45+0000
العالم
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وفي بيان للحكومة تم نشره على "تلغرام"، جاء فيه: "تم فرض حظر على شركات النقل المسجلة في الاتحاد الأوروبي لنقل البضائع الضخمة عبر أراضي بيلاروسيا. والاستثناء هو البضائع الضخمة، التي لا تسمح ميزاتها التكنولوجية بالذهاب إلى الأماكن المحددة لإعادة تحميل أو إعادة نقل البضائع (موضوع إلى موافقة وزارة النقل) وشركات النقل".بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد قائمة بمحطات الوقود المخصصة لنقاط التفتيش والأماكن المحددة لعمليات الشحن وفقا لمسارات المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.قامت بيلاروسيا أيضا بتوسيع قائمة الأماكن المخصصة لإعادة شحن البضائع أو نقلها، وتمت إضافة ثلاثة مستودعات تخزين مؤقتة من "JLLC Brestvneshtrans" و"RUTP Belimporttorg" و"JV Tranzit LLC" إلى القائمة.
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العالم

بيلاروسيا تفرض حظرا على شركات النقل الأوربية التي تنقل بضائع كبيرة الحجم

08:45 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Wasel Hamidaطريق "ترانزيت" بين السعودية وسوريا عبر العراق
طريق ترانزيت بين السعودية وسوريا عبر العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Wasel Hamida
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فرضت بيلاروسيا حظرا على شركات النقل المسجلة في الاتحاد الأوروبي والتي تنقل البضائع الضخمة عبر البلاد.
وفي بيان للحكومة تم نشره على "تلغرام"، جاء فيه: "تم فرض حظر على شركات النقل المسجلة في الاتحاد الأوروبي لنقل البضائع الضخمة عبر أراضي بيلاروسيا. والاستثناء هو البضائع الضخمة، التي لا تسمح ميزاتها التكنولوجية بالذهاب إلى الأماكن المحددة لإعادة تحميل أو إعادة نقل البضائع (موضوع إلى موافقة وزارة النقل) وشركات النقل".
بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد قائمة بمحطات الوقود المخصصة لنقاط التفتيش والأماكن المحددة لعمليات الشحن وفقا لمسارات المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.
قامت بيلاروسيا أيضا بتوسيع قائمة الأماكن المخصصة لإعادة شحن البضائع أو نقلها، وتمت إضافة ثلاثة مستودعات تخزين مؤقتة من "JLLC Brestvneshtrans" و"RUTP Belimporttorg" و"JV Tranzit LLC" إلى القائمة.
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