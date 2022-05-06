https://arabic.sputniknews.com/20220506/تأجيل-دورة-الألعاب-الآسيوية-في-هانغتشو-بالصين-بسبب-كورونا-1061907976.html

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين بسبب كورونا

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين بسبب كورونا

أعلن المجلس الأولمبي الأسيوي تأجيل دورة الألعاب الأسيوية 2022، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T10:18+0000

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الصين

فيروس كورونا

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موسكو - سبوتنيك. وفي بيان له أكد المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الجمعة، إنه تم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022، التي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر/أيلول في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية.وقال البيان: "بعد مناقشات مفصلة مع اللجنة الأولمبية الصينية (سي أو سي) واللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في هانغتشو (هاجوس)، قرر المجلس التنفيذي اليوم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي كان من المقرر عقدها في مدينة هانغتشو بالصين، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022".وأوضح أنه "سيتم الاتفاق على المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والإعلان عنها في المستقبل القريب".وتواجه الصين ارتفاعًا جديدًا في حالات فيروس كورونا منذ أوائل مارس، ما دفع بكين إلى فرض الإغلاق في العديد من المناطق وفقًا لسياستها الصارمة الخاصة بعدم وجود كورونا.وفي الوقت ذاته، لا يزال الوضع في شنغهاي، التي شهدت أكبر إغلاق منذ عامين، صعبًا، حيث لا يزال خطر انتشار المرض بين السكان مرتفعاً.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/ملايين-الصينيين-يعودون-إلى-العمل-من-المنزل-تجنبا-لانتشار-كورونا-1061882378.html

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الصين, فيروس كورونا