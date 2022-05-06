https://arabic.sputniknews.com/20220506/تأجيل-دورة-الألعاب-الآسيوية-في-هانغتشو-بالصين-بسبب-كورونا-1061907976.html
تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين بسبب كورونا
تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين بسبب كورونا
أعلن المجلس الأولمبي الأسيوي تأجيل دورة الألعاب الأسيوية 2022، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:18+0000
2022-05-06T10:18+0000
2022-05-06T10:18+0000
الصين
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وفي بيان له أكد المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الجمعة، إنه تم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022، التي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر/أيلول في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية.وقال البيان: "بعد مناقشات مفصلة مع اللجنة الأولمبية الصينية (سي أو سي) واللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في هانغتشو (هاجوس)، قرر المجلس التنفيذي اليوم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي كان من المقرر عقدها في مدينة هانغتشو بالصين، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022".وأوضح أنه "سيتم الاتفاق على المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والإعلان عنها في المستقبل القريب".وتواجه الصين ارتفاعًا جديدًا في حالات فيروس كورونا منذ أوائل مارس، ما دفع بكين إلى فرض الإغلاق في العديد من المناطق وفقًا لسياستها الصارمة الخاصة بعدم وجود كورونا.وفي الوقت ذاته، لا يزال الوضع في شنغهاي، التي شهدت أكبر إغلاق منذ عامين، صعبًا، حيث لا يزال خطر انتشار المرض بين السكان مرتفعاً.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/ملايين-الصينيين-يعودون-إلى-العمل-من-المنزل-تجنبا-لانتشار-كورونا-1061882378.html
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الصين, فيروس كورونا
تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين بسبب كورونا
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أعلن المجلس الأولمبي الأسيوي تأجيل دورة الألعاب الأسيوية 2022، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
موسكو - سبوتنيك. وفي بيان له أكد المجلس
الأولمبي الآسيوي اليوم الجمعة، إنه تم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022، التي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر/أيلول في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية.
وقال البيان: "بعد مناقشات مفصلة مع اللجنة الأولمبية الصينية (سي أو سي) واللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية في هانغتشو (هاجوس)، قرر المجلس التنفيذي اليوم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة
، والتي كان من المقرر عقدها في مدينة هانغتشو بالصين، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022".
وأوضح أنه "سيتم الاتفاق على المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والإعلان عنها في المستقبل القريب".
وأضاف البيان أن القرار "تم اتخاذه من قبل جميع الأطراف المعنية بعد دراسة الوضع الوبائي وحجم الألعاب بعناية".
وتواجه الصين ارتفاعًا جديدًا في حالات فيروس كورونا منذ أوائل مارس، ما دفع بكين إلى فرض الإغلاق في العديد من المناطق وفقًا لسياستها الصارمة الخاصة بعدم وجود كورونا.
وفي أبريل/نيسان، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن الوضع في مقاطعات خبي وجيانغسو وتشجيانغ وآنهوي وقوانغدونغ وفوجيان ولياونينغ قد استقر بشكل عام.
وفي الوقت ذاته، لا يزال الوضع في شنغهاي
، التي شهدت أكبر إغلاق منذ عامين، صعبًا، حيث لا يزال خطر انتشار المرض بين السكان مرتفعاً.