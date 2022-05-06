https://arabic.sputniknews.com/20220506/تدشين-خط-طيران-مباشر-بين-العاصمتين-الأمريكية-والأردنية-1061923884.html
تدشين خط طيران مباشر بين العاصمتين الأمريكية والأردنية
تدشين خط طيران مباشر بين العاصمتين الأمريكية والأردنية
أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، اليوم الجمعة، تدشين أول رحلة طيران جديدة مباشرة بين العاصمة الأمريكية واشنطن والأردنية عمان. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:20+0000
2022-05-06T14:20+0000
2022-05-06T14:20+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن تدشين الخط الجديد جاء من خلال شركة يونايتد إيرلاينز للطيران، إذ تهبط طائرة الشركة في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الجمعة.وأصدرت هيئة تنشيط السياحة بيانا قالت فيه إن هذه الخطوة تعد "غاية بالأهمية كونها ستسمح بتسهيل زيادة الحركة السياحية من المسافرين الأمربكيين للسفر إلى الأردن".وتعتزم شركة يونايتد إيرلاينز تقديم رحلات مباشرة من واشنطن العاصمة إلى عمان ابتداء من اليوم 6 مايو/ أيار 2022، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع، حسبما ذكر وزير السياحة والاثار الأردني، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز.ووصف انضمام هذا الناقل الجوي الممتد عالميا إلى مطار الملكة علياء الدولي بالإنجاز الكبير الذي يؤكد التزام المجموعة بتوسيع شبكة الخطوط الجوية في المطار، وتزويد المسافرين برابط مباشر مع محور اتصال رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.في السياق ذاته، أشاد نائب الرئيس الأول للشبكات والتحالفات الدولية في شركة يونايتد، باتريك كويل، بهذه الخطوة قائلا: "إنه لأمر رائع أن نصل إلى عمان اليوم على متن طائرتنا بوينغ 787 دريملاينر".وأضاف أن شركة يونايتد "تعمل على تعزيز شبكة خطوطنا الدولية وتزويد عملائنا من الأردن بإجراءات مريحة ضمن وقفة واحدة عبر مركز واشنطن دالاس إلى وجهات عبر الأمريكتين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
تدشين خط طيران مباشر بين العاصمتين الأمريكية والأردنية
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أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، اليوم الجمعة، تدشين أول رحلة طيران جديدة مباشرة بين العاصمة الأمريكية واشنطن والأردنية عمان.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"
إن تدشين الخط الجديد جاء من خلال شركة يونايتد إيرلاينز للطيران، إذ تهبط طائرة الشركة في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الجمعة.
وأصدرت هيئة تنشيط السياحة بيانا قالت فيه إن هذه الخطوة تعد "غاية بالأهمية كونها ستسمح بتسهيل زيادة الحركة السياحية من المسافرين الأمربكيين للسفر إلى الأردن".
وتعتزم شركة يونايتد إيرلاينز تقديم رحلات مباشرة من واشنطن العاصمة إلى عمان ابتداء من اليوم 6 مايو/ أيار 2022، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع، حسبما ذكر وزير السياحة والاثار الأردني، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود قائلا: "يسعدنا استقبال أولى رحلات "يونايتد إيرلاينز" إيذانا ببدء خط طيران جديد مباشر بين عمّان وواشنطن العاصمة".
ووصف انضمام هذا الناقل الجوي الممتد عالميا إلى مطار الملكة علياء الدولي بالإنجاز الكبير الذي يؤكد التزام المجموعة بتوسيع شبكة الخطوط الجوية في المطار، وتزويد المسافرين برابط مباشر مع محور اتصال رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
في السياق ذاته، أشاد نائب الرئيس الأول للشبكات والتحالفات الدولية في شركة يونايتد، باتريك كويل، بهذه الخطوة قائلا: "إنه لأمر رائع أن نصل إلى عمان اليوم على متن طائرتنا بوينغ 787 دريملاينر".
وأضاف أن شركة يونايتد "تعمل على تعزيز شبكة خطوطنا الدولية وتزويد عملائنا من الأردن بإجراءات مريحة ضمن وقفة واحدة عبر مركز واشنطن دالاس إلى وجهات عبر الأمريكتين".