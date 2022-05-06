https://arabic.sputniknews.com/20220506/تركيا-تنجح-في-اختبارات-الإطلاق-لمنظومة-الدفاع-المحلية-غوك-دنيز-صور-1061904610.html
تركيا تنجح في اختبارات الإطلاق لمنظومة الدفاع المحلية "غوك دنيز".. صور
تركيا تنجح في اختبارات الإطلاق لمنظومة الدفاع المحلية "غوك دنيز".. صور
نجح نظام الدفاع الجوي التركي "غوك دنيز" في اختبارات الإطلاق من السفن العسكرية وإصابة الأهداف فائقة السرعة بدقة عالية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:13+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، بأن شركة "أسيلسان" التركية تقوم بتطوير نظام "غوك دنيز" ضمن مشروع أطلقته رئاسة الصناعات الدفاعية في البلاد، التابعة للرئاسة التركية من أجل تلبية احتياجات القوات البحرية من أنظمة الدفاع الجوي، قريب المدى، والذي يرمي إلى حماية المنصات البحرية من التهديدات.ونقلت الوكالة عن إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، نجاح منظومة "غوك دنيز" في اختبارات الإطلاق، موضحا أن "هدية العيد من الصناعات الدفاعية. نجح نظام الدفاع الجوي المحلي غوك دنيز المطور من أجل الأسطول التركي في آخر اختبار إطلاق من فوق سفينة حربية وأصاب الأهداف عالية السرعة بدقة كبيرة".وأعلن المسؤول العسكرية التركي أن نظام "غوك دنيز" سيكون جاهزا "لدخول الخدمة على متن الفرقاطة إسطنبول، بنهاية العام الجاري (2022)".ويذكر أن هذا النوع من أنظمة الدفاع الجوي يعرف عالميا بــ (Close-In Weapon System - (CIWS - ويعني نظام أسلحة القتال القريب، وهو المنظومة الدفاعية التي تستخدم لحماية السفن والمنصات الحربية البحرية من الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات الحربية وكذلك الصواريخ المضادة للسفن، ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما يمكنه أيضا الدفاع ضد الأهداف البرية وفوق الماء أيضا.وتزود المنظومة الدفاعية التركية "غوك دنيز" بماسورة إطلاق عيار 35 ملم، ورادار للتعقب ومستشعرات كهربائية بصرية، في وقت يمكن لهذا النظام تحديد الهدف ومتابعته وتحديد أولوية التهديد ومتابعته والقضاء عليه أوتوماتيكيا.ويمكن للنظام التركي إطلاق 1100 طلقة في الدقيقة الواحدة، ويستخدم ذخيرة خاصة من إنتاج محلي، حيث يتميز النظام بإمكانية التزود بأنواع مختلفة من الذخيرة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى اختيار المناسب منها لإطلاقه بحسب نوع الهدف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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تركيا تنجح في اختبارات الإطلاق لمنظومة الدفاع المحلية "غوك دنيز".. صور
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نجح نظام الدفاع الجوي التركي "غوك دنيز" في اختبارات الإطلاق من السفن العسكرية وإصابة الأهداف فائقة السرعة بدقة عالية.
وأفادت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، بأن شركة "أسيلسان" التركية تقوم بتطوير نظام "غوك دنيز" ضمن مشروع أطلقته رئاسة الصناعات الدفاعية في البلاد، التابعة للرئاسة التركية من أجل تلبية احتياجات القوات البحرية من أنظمة الدفاع الجوي، قريب المدى، والذي يرمي إلى حماية المنصات البحرية من التهديدات.
ونقلت الوكالة عن إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، نجاح منظومة "غوك دنيز" في اختبارات الإطلاق، موضحا أن "هدية العيد من الصناعات الدفاعية. نجح نظام الدفاع الجوي المحلي غوك دنيز المطور من أجل الأسطول التركي
في آخر اختبار إطلاق من فوق سفينة حربية وأصاب الأهداف عالية السرعة بدقة كبيرة".
وأعلن المسؤول العسكرية التركي أن نظام "غوك دنيز" سيكون جاهزا "لدخول الخدمة على متن الفرقاطة إسطنبول، بنهاية العام الجاري (2022)".
ويذكر أن هذا النوع من أنظمة الدفاع الجوي
يعرف عالميا بــ (Close-In Weapon System - (CIWS - ويعني نظام أسلحة القتال القريب، وهو المنظومة الدفاعية التي تستخدم لحماية السفن والمنصات الحربية البحرية من الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات الحربية وكذلك الصواريخ المضادة للسفن، ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما يمكنه أيضا الدفاع ضد الأهداف البرية وفوق الماء أيضا.
وتزود المنظومة الدفاعية التركية "غوك دنيز" بماسورة إطلاق عيار 35 ملم، ورادار للتعقب ومستشعرات كهربائية بصرية، في وقت يمكن لهذا النظام تحديد الهدف ومتابعته وتحديد أولوية التهديد ومتابعته والقضاء عليه أوتوماتيكيا.
ويمكن للنظام التركي إطلاق 1100 طلقة في الدقيقة الواحدة، ويستخدم ذخيرة خاصة من إنتاج محلي، حيث يتميز النظام بإمكانية التزود بأنواع مختلفة من الذخيرة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى اختيار المناسب منها لإطلاقه بحسب نوع الهدف.