تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:00 GMT 06.05.2022
النمسا ترفض الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل
قال وزير الشؤون الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن النمسا لا تعتزم الدفع بالروبل مقابل الغاز الذي توفره روسيا.
04:57 GMT 06.05.2022
نيبينزيا يصف استيلاء الغرب على الأصول الروسية بأنه ليس سوى نهب وتجاوز سافر لكل الحدود
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استيلاء الغرب على الأصول الروسية بذريعة الرد على العملية العسكرية في أوكرانيا، بأنه ليس سوى نهب وتصرف يتجاوز كل الحدود.
وقال نيبينزيا مخاطبا المشاركين في جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس: "أنتم ببساطة تمارسون النهب وفقا لأفضل تقاليد الغرب المتوحش. إذا لم يكن بعضكم هنا على دراية، فسأبلغكم بأنه فضلا عن العدد الذي لا يحصى من العقوبات وإجراءات الحظر، ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين الروس الذين لا علاقة لهم بالعملية العسكرية، جمدت الدول الغربية أصولا روسية بقيمة 300 مليار دولار".
وقال نيبينزيا مخاطبا المشاركين في جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس: "أنتم ببساطة تمارسون النهب وفقا لأفضل تقاليد الغرب المتوحش. إذا لم يكن بعضكم هنا على دراية، فسأبلغكم بأنه فضلا عن العدد الذي لا يحصى من العقوبات وإجراءات الحظر، ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين الروس الذين لا علاقة لهم بالعملية العسكرية، جمدت الدول الغربية أصولا روسية بقيمة 300 مليار دولار".
04:38 GMT 06.05.2022
أعرب سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة عن استعداد كييف للعمل مع الأمم المتحدة حول تنظيم الممرات الإنسانية.