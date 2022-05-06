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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061895494.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T04:38+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:38 GMT 06.05.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:00 GMT 06.05.2022
النمسا ترفض الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل
قال وزير الشؤون الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إن النمسا لا تعتزم الدفع بالروبل مقابل الغاز الذي توفره روسيا.
04:57 GMT 06.05.2022
نيبينزيا يصف استيلاء الغرب على الأصول الروسية بأنه ليس سوى نهب وتجاوز سافر لكل الحدود
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استيلاء الغرب على الأصول الروسية بذريعة الرد على العملية العسكرية في أوكرانيا، بأنه ليس سوى نهب وتصرف يتجاوز كل الحدود.

وقال نيبينزيا مخاطبا المشاركين في جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس: "أنتم ببساطة تمارسون النهب وفقا لأفضل تقاليد الغرب المتوحش. إذا لم يكن بعضكم هنا على دراية، فسأبلغكم بأنه فضلا عن العدد الذي لا يحصى من العقوبات وإجراءات الحظر، ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين الروس الذين لا علاقة لهم بالعملية العسكرية، جمدت الدول الغربية أصولا روسية بقيمة 300 مليار دولار".
04:38 GMT 06.05.2022
مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: مستعدون للعمل مع الأمم المتحدة على تنظيم ممرات إنسانية
أعرب سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة عن استعداد كييف للعمل مع الأمم المتحدة حول تنظيم الممرات الإنسانية.
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