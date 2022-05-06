https://arabic.sputniknews.com/20220506/تفاصيل-فيديو-التناقضات-الذي-نقلته-رويترز-عن-إخلاء-آزوفستال-وحذفته-دير-شبيغل--1061920587.html

تفاصيل فيديو التناقضات الذي نقلته رويترز عن إخلاء "آزوفستال" وحذفته دير شبيغل

تفاصيل فيديو التناقضات الذي نقلته رويترز عن إخلاء "آزوفستال" وحذفته دير شبيغل

حذف موقع دير شبيغل الألماني تقريرا بالفيديو عن عملية إخلاء "آزوفستال" بسبب تناقضات تم كشفها في التقرير. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T13:08+0000

2022-05-06T13:08+0000

2022-05-06T13:08+0000

أخبار ألمانيا

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لموقع المجلة الألمانية فقد أزالت دير شبيغل مقابلة بالفيديو بعنوان "اعتقدت أنني لن أنجو" مع المواطنة الأوكرانية ناتاليا عثمانوفا، التي تم إجلاؤها من آزوفستال بمساعدة الجيش الروسي، موضحة أن الفيديو، الذي تم الحصول عليه من رويترز، فيه "تناقضات في المحتوى تم تحديدها لاحقًا"، وتعهدت بنشر معلومات محدثة.وقالت خدمة دير شبيغل الصحفية لوكالة سبوتنيك يوم الجمعة "ما زلنا في طور توضيح هذه المسألة، كما أعلنا، وسننشر معلومات جديدة على الموقع".ووفقًا لصحيفة Junge Welt ذات الميول اليسارية، كان الفيديو المحذوف عبارة عن تسجيل مدته ثلاث دقائق لقصة عثمانوفا، ولا يزال موقع رويترز يحتوي على مقطع فيديو لإجاباتها على أسئلة الصحفيين، ولكن فقط كنسخة قصيرة مدتها دقيقة واحدة، حيث تتحدث عثمانوفا عن شدة القصف والظروف المعيشية القاسية في المخبأ.ومع ذلك، تم تسجيل هذه المقابلة مع عثمانوفا من قبل وسائل إعلام أخرى كانت موجودة في مكان الحادث، واحتوت على تفاصيل أخرى.اعترفت المرأة أيضًا بأن أوكرانيا لم تعد موجودة بالنسبة لها كدولة بعد كل ما حدث، وهو ما يدحض صراحة المزاعم الغربية بأن روسيا أعاقت الإجلاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/لحظات-الخوف-واليأس-موظفة-بـآزوفستال-تروي-معاناة-الاحتجاز-تحت-قبضة-المتطرفين-الأوكران-1061894231.html

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