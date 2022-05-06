https://arabic.sputniknews.com/20220506/تونس-تشتري-175-ألف-طن-من-القمح-والشعير-في-مناقصة-عالمية-1061905720.html
تونس تشتري 175 ألف طن من القمح والشعير في مناقصة عالمية
تونس تشتري 175 ألف طن من القمح والشعير في مناقصة عالمية
أكد تجار أوروبيون، أمس الخميس، أن تونس اشترت عبر ديوان الحبوب حوالي 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:31+0000
2022-05-06T09:31+0000
2022-05-06T09:31+0000
القمح
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ونقلت وكالة "رويترز"، صباح اليوم الجمعة، عن التجار الأوروبيين اعتقادهم أن تونس قامت بشراء القمح والشعير على أكثر من شحنة، زنة الواحدة 25 ألف طن.وأوضحت أن تونس اشترت القمح عبر شحنات، الأولى من دار كاسيلو للتجارة بسعر يقدر بنحو 49.445 دولار، وشحنة ثانية من كوفكو بسعر 79.463 دولار، وشحنتين من كاسيلو أيضا بسعري 68.458 دولار و68.444 دولار للطن شامل تكلفة الشحن.واستطردت أنه تم شراء الشعير على 3 شحنات زنة الواحدة 25 ألف طن، أيضا، وهي من كاسيلو بسعر 68.436 دولار، ومن فيتيرا بسعـر 49.438 دولار وأخـرى من كاسيلـو بسعـر 89.432 دولار للطن شامل تكلفة الشحن.وأشارت إلى أن جميع الأسعار تمثل أيضا تقييمات أولية، سواء كانت للقمح أو للشعير، مضيفة أن "الشحن مطلوب على فترات مختلفة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بحسب المنشأ".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/منصة-تجارة-دولية-القمح-يرتفع-بنسبة-45-ودول-الشرق-الأوسط-بخطر-1061833420.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القمح, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس تشتري 175 ألف طن من القمح والشعير في مناقصة عالمية
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أكد تجار أوروبيون، أمس الخميس، أن تونس اشترت عبر ديوان الحبوب حوالي 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية.
ونقلت وكالة "رويترز"، صباح اليوم الجمعة، عن التجار الأوروبيين اعتقادهم أن تونس قامت بشراء القمح والشعير على أكثر من شحنة، زنة الواحدة 25 ألف طن.
وأوضحت أن تونس اشترت
القمح عبر شحنات، الأولى من دار كاسيلو للتجارة بسعر يقدر بنحو 49.445 دولار، وشحنة ثانية من كوفكو بسعر 79.463 دولار، وشحنتين من كاسيلو أيضا بسعري 68.458 دولار و68.444 دولار للطن شامل تكلفة الشحن.
واستطردت أنه تم شراء الشعير على 3 شحنات زنة الواحدة 25 ألف طن، أيضا، وهي من كاسيلو بسعر 68.436 دولار، ومن فيتيرا بسعـر 49.438 دولار وأخـرى من كاسيلـو بسعـر 89.432 دولار للطن شامل تكلفة الشحن.
وأشارت إلى أن جميع الأسعار تمثل أيضا تقييمات أولية، سواء كانت للقمح أو للشعير
، مضيفة أن "الشحن مطلوب على فترات مختلفة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، بحسب المنشأ".