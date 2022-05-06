https://arabic.sputniknews.com/20220506/جندي-أوكراني-جعلوا-منا-طعاما-للمدافع-1061903374.html
جندي أوكراني: جعلوا منا طعاما للمدافع
جندي أوكراني: جعلوا منا طعاما للمدافع
ندد العسكري الأوكراني يوري فيساك بموقف قادة بلاده حيال جنودها. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:53+0000
2022-05-06T08:53+0000
2022-05-06T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وأعلن أن القيادة العسكرية الأوكرانية لا تحرص على الحفاظ على أرواح جنود الجيش، وتعاملهم وكأنهم طعام المدافع.وأعلن فيساك ذلك أمام عسكريين روس بعدما وقع في أسرهم في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي نُقلت إليها وحدته لتتصدى لقوات جمهورية دونيتسك التي تسعى إلى تحرير أراضي الجمهورية من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.وأفاد فيساك بأن وحدته نُقلت إلى المكان الذي هرب منه عناصر متطرفة منتمية إلى أحد تنظيمات اليمين المتطرف الأوكراني.وعبر فيساك عن استيائه من الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية التي تبقى غير مفهومة لغالبية العسكريين الأوكرانيين، وكشف أن أيا من زملائه لم يحصل على أجر يجب أن يبلغ 100 ألف غريفنا في الشهر. وأضاف:"لست مستعدا لدفع ثمن تعنت حكومتي بحياتي... أدعو جنود الجيش الأوكراني إلى إلقاء السلاح".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
جندي أوكراني: جعلوا منا طعاما للمدافع
08:53 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
ندد العسكري الأوكراني يوري فيساك بموقف قادة بلاده حيال جنودها.
وأعلن أن القيادة العسكرية الأوكرانية لا تحرص على الحفاظ على أرواح جنود الجيش، وتعاملهم وكأنهم طعام المدافع.
وأعلن
فيساك ذلك أمام عسكريين روس بعدما وقع في أسرهم في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي نُقلت إليها وحدته لتتصدى لقوات جمهورية دونيتسك التي تسعى إلى تحرير أراضي الجمهورية من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وأفاد فيساك بأن وحدته نُقلت إلى المكان الذي هرب منه عناصر متطرفة منتمية إلى أحد تنظيمات اليمين المتطرف الأوكراني.
وعبر فيساك عن استيائه من الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية التي تبقى غير مفهومة لغالبية العسكريين الأوكرانيين، وكشف أن أيا من زملائه لم يحصل على أجر يجب أن يبلغ 100 ألف غريفنا في الشهر. وأضاف:
"لست مستعدا لدفع ثمن تعنت حكومتي بحياتي... أدعو جنود الجيش الأوكراني إلى إلقاء السلاح".