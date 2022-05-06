https://arabic.sputniknews.com/20220506/خبير-عسكري-الولايات-المتحدة-الأمريكية-ورطت-الغرب-في-أوكرانيا--1061905027.html
خبير عسكري: الولايات المتحدة الأمريكية ورطت الغرب في أوكرانيا
خبير عسكري: الولايات المتحدة الأمريكية ورطت الغرب في أوكرانيا
تناقش الحلقة: "البنتاغون يقر بعدم سيطرته على الأسلحة المورَّدة لأوكرانيا، الدفاع الروسية: وسائل نقل الأسحلة من الناتو لأوكرانيا مستهدفة، خطة جديدة للمخابرات... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:24+0000
2022-05-06T09:24+0000
2022-05-06T09:24+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:"الولايات المتحدة الأمريكية ورطت الغرب في أوكرانيا"
خبير عسكري:"الولايات المتحدة الأمريكية ورطت الغرب في أوكرانيا"
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد اوستن خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي أن واشنطن مجبرة في هذه المرحلة على الاعتماد على الأوكرانيين، معتبرًا أنهم أي الاوكرانيون سيتصرفون بشكل حكيم وبحذر.وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب بضخ الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد أن أي عربة نقل للناتو محملة بالأسلحة في أوكرانيا ستكون هدفاً للقوات الروسية.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، الدكتور فراس شبول، لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: الولايات المتحدة الأمريكية ورطت الغرب في أوكرانيا
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تناقش الحلقة: "البنتاغون يقر بعدم سيطرته على الأسلحة المورَّدة لأوكرانيا، الدفاع الروسية: وسائل نقل الأسحلة من الناتو لأوكرانيا مستهدفة، خطة جديدة للمخابرات الأمريكية باستخدام اللغة الروسية، كاتيوشا تستهدف بغداد وصواريخ على مصفاة نفط بشمال العراق، "أنصار الله" تؤكد أن الأسرى الذين أطلقوا ليسوا منها.
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد اوستن خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي أن واشنطن مجبرة في هذه المرحلة على الاعتماد على الأوكرانيين، معتبرًا أنهم أي الاوكرانيون سيتصرفون بشكل حكيم وبحذر.
وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب بضخ الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد أن أي عربة نقل للناتو محملة بالأسلحة في أوكرانيا ستكون هدفاً للقوات الروسية.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، الدكتور فراس شبول، لـ "شؤون عسكرية
":
"إن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية كما يلاحظها الكثيرون ما هي إلا تصريحات سياسية تساق من قبل الإدارة الأمريكية وأن هذا كله ينصب في توريط الغرب بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإن الدولة الروسية الاتحادية هي صاحبة القرار الأخير في هذه الحرب والقيصر الروسي لا يمكن أن يتراجع".
التفاصيل في الملف الصوتي...