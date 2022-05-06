https://arabic.sputniknews.com/20220506/خطيب-الجمعة-بطهران-العدو-الصهيوني-محاصر-من-قبل-المقاومة-الإسلامية-1061918588.html

خطيب الجمعة بطهران: العدو الصهيوني محاصر من قبل المقاومة الإسلامية

خطيب الجمعة بطهران: العدو الصهيوني محاصر من قبل المقاومة الإسلامية

قال خطيب صلاة الجمعة المؤقت بطهران، محمد حسن أبو ترابي، اليوم الجمعة، إن "فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي والعدو الصهيوني بات محاصرا من قبل المقاومة... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T12:31+0000

2022-05-06T12:31+0000

2022-05-06T12:31+0000

إيران

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757137_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33740b0502194edde56e68b9ab390527.jpg

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن حسن أبو ترابي أنه بالرغم من القيود اللاإنسانية المفروضة على الفلسطينيين، حضر أكثر من 200 ألف شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وهو أمر يبعث على الأمل ومؤشر على يأس أعداء الإسلام.وأشار خطيب الجمعة بطهران أن "اليوم الصهاينة محاصرون في غزة وفي الضفة الغربية من قبل المقاومة الإسلامية اللبنانية والحشد الشعبي العراقي والمناضلين في اليمن وكذلك المقاومة الإسلامية، وهذا المسار سيستمر لاجتثاث الكيان الصهيوني".ولفت محمد حسن أبو ترابي إلى أن مشاركة الناس في مسيرة يوم القدس العالمي مهدت الطريق لتحقيق هذا الهدف.وفي السياق ذاته، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الجمعة الماضية، إن أيدي الفلسطينيين لم تعد فارغة، متهكما على الولايات المتحدة إذ وصفها بـ"سيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض".ونقلت "السومرية نيوز" عن سلامي تصريحاته بمناسبة الاحتفال بيوم القدس، حيث قال: "إسرائيل آخذة بالانهيار، الصهاينة كانوا يقتلون الفلسطينيين في الماضي بوحشية، لكن اليوم مجرد إصابة فلسطينية تعود إليهم بعقاب كبير".وشدد سلامي على أن "فلسطين تجاوزت مرحلة الأيادي الفارغة، وأن رجالها يناضلون"، ووجه حديثه للإسرائيليين قائلا: "الجدران الأمنية السميكة التي تحيط بكم يمكن أن تنقذكم من هجمات الفلسطينيين الأبطال، لكنكم رأيتم كيف هزم فلسطيني واحد قواتكم الأمنية في ليلة واحدة".وتابع حديثه للإسرائيليين: "ترون الآن أن أمريكا لم تعد ملاذا آمنا لكم، وأصبحت عبارة عن بيت عنكبوت، فهي مثل سيارة إسعاف تصل بعد وفاة المريض".واختتم حديثه قائلا: "لن نترككم بسلام، وقد رأيتم ردود أفعالنا، وتعلمون جيدا ماذا سيحدث لكم إن أقدمتم على أصغر عمل شرير".وفي وقت سابق، قال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إن المقاومة اليوم في أفضل حالاتها في المنطقة في لبنان وفلسطين والكيان الصهيوني في أشد حالات الضعف.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-أيدي-الفلسطينيين-لم-تعد-فارغة-1061738156.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي