https://arabic.sputniknews.com/20220506/رئيسة-الوزراء-الفنلندية-تقول-إن-عودة-العلاقات-السابقة-مع-روسيا-مستحيلة-1061926116.html
رئيسة الوزراء الفنلندية تقول إن عودة العلاقات السابقة مع روسيا مستحيلة
رئيسة الوزراء الفنلندية تقول إن عودة العلاقات السابقة مع روسيا مستحيلة
قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية إن العلاقات مع روسيا لا يمكن أن تكون كما هي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:12+0000
2022-05-06T15:12+0000
2022-05-06T15:12+0000
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061839977_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fecec4c0238fd91a726c80e4c2b2dc5b.jpg
وقالت رئيسة الوزراء "لا يمكننا أن نواصل مثل هذه العلاقات كما كنا حتى الآن". وتزامنت المقابلة مع زيارة رئيسة الوزراء الفنلندي لليابان الأسبوع المقبل.وأشار رئيس الحلف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن الناتو سيكون سعيدا لرؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة. وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث إن "الناتو" يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.وأشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. صرح السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف أن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، فإن الناتو يتمتع بطابع عدواني. في الوقت نفسه ، أشار إلى أنه لا يعتبر دخول السويد وفنلندا المحتمل إلى الناتو تهديدا وجوديا لروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061839977_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50b0efdcef0a94b790b91ea11d46d911.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
رئيسة الوزراء الفنلندية تقول إن عودة العلاقات السابقة مع روسيا مستحيلة
تابعنا عبر
قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية إن العلاقات مع روسيا لا يمكن أن تكون كما هي.
وقالت رئيسة الوزراء "لا يمكننا أن نواصل مثل هذه العلاقات كما كنا حتى الآن". وتزامنت المقابلة مع زيارة رئيسة الوزراء الفنلندي لليابان الأسبوع المقبل.
هذا وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى "الناتو" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار رئيس الحلف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن الناتو سيكون سعيدا لرؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة. وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث إن "الناتو" يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.
وأشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. صرح السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف أن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، فإن الناتو يتمتع بطابع عدواني. في الوقت نفسه ، أشار إلى أنه لا يعتبر دخول السويد وفنلندا المحتمل إلى الناتو تهديدا وجوديا لروسيا.