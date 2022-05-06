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https://arabic.sputniknews.com/20220506/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يجري-مشاورات-أمنية-مع-وزير-الدفاع-ومسؤولين-أمنيين-1061894772.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين
رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مشاورات أمنية مع كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T01:15+0000
2022-05-06T01:15+0000
إسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. تم خلالها استعراض تسلسل الأحداث في العملية الإرهابية التي نفذت أمس في إلعاد والجهود التي تبذل حاليا من أجل إلقاء القبض على الإرهابيين.كما تقرر مواصلة عمل الشرطة والوحدة الشرطية الخاصة والشاباك خلال الساعات والأيام المقبلة.وقال رئيس الوزراء بينيت: "خرج أعداءنا للقيام بحملة قتل يهود، أينما كانوا. إنهم يسعون لكسر روحنا ولكنهم سيفشلون. سنلقي القبض على الإرهابيين وعلى البيئة الداعمة لهم وهم سيدفعون الثمن. من صميم قلبي أتقدم بخالص التعازي إلى أسر القتلى".وقتل 3 إسرائيليين وأصيب آخرون في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/هيئة-البث-الإسرائيلية-إصابة-6-أشخاص-شرقي-تل-أبيب-بعد-اعتداء-نفذه-مجهول-بفأس-1061888398.html
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إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين

01:15 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNوزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت
وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مشاورات أمنية مع كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الموساد ومسؤولين كبار آخرين.
موسكو - سبوتنيك. تم خلالها استعراض تسلسل الأحداث في العملية الإرهابية التي نفذت أمس في إلعاد والجهود التي تبذل حاليا من أجل إلقاء القبض على الإرهابيين.
قوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة قرب تل أبيب بعد اعتداء نفذه مجهول
أمس, 18:10 GMT
كما تقرر مواصلة عمل الشرطة والوحدة الشرطية الخاصة والشاباك خلال الساعات والأيام المقبلة.
وقال رئيس الوزراء بينيت: "خرج أعداءنا للقيام بحملة قتل يهود، أينما كانوا. إنهم يسعون لكسر روحنا ولكنهم سيفشلون. سنلقي القبض على الإرهابيين وعلى البيئة الداعمة لهم وهم سيدفعون الثمن. من صميم قلبي أتقدم بخالص التعازي إلى أسر القتلى".
وقتل 3 إسرائيليين وأصيب آخرون في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.
ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.
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