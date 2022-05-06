https://arabic.sputniknews.com/20220506/رئيس-حزب-روسيا-الموحدة-يعتبر-أن-سكان-خيرسون-سيحددون-وضعها-1061921894.html
رئيس حزب "روسيا الموحدة": وضع خيرسون يحدده سكانها
رئيس حزب "روسيا الموحدة": وضع خيرسون يحدده سكانها
قال أندري تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، إن وضع منطقة خيرسون سيحدده سكانها. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:15+0000
2022-05-06T13:15+0000
2022-05-06T13:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال "دعونا لا نستبق الأمور، على أي حال، فعلى أي حال الوضع سيحدده السكان".وبحسب تورشاك، فإن أهم شيء الآن هو "حل مسألة المساعدات الإنسانية، والاستعداد المناسب لفصل الشتاء، بحيث تعمل جميع أنظمة المرافق وجميع البنى التحتية المدنية كآلية".وأكدت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك" أنها اكتشفت مركز تعذيب أقامه النازيون الأوكرانيون بالقرب من مدينة خيرسون.وأضاف ضباط الأمن في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، في 3 أيار/مايو: "تم العثور على غرفة تعذيب أنشأها القوميون الأوكرانيون، بالإضافة إلى جثة ملغومة لرجل معذب يرتدي زي القوات المسلحة الروسية في قرية زيلينوفكا، على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي خيرسون".وتابع الضباط: "تم العثور على جثة ملغومة، التي يفترض أنها لجندي روسي، في الطابق السفلي من المكان على جانب الطريق على الطريق السريع إم -14 في زيلينوفكا. تم العثور على بقايا الزي العسكري للقوات الروسية على الجثة. جثة رجل بلا أرجل، مع آثار التعذيب وشق في الحنجرة".وتظهر لقطات فيديو من الطابق السفلي أنه بجانب الجثة يوجد شيء يشبه سلاحا مضادا للدبابات.وفقًا للضباط، فإن الأسلحة المضادة للدبابات التي زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني ومقاتلي الكتائب القومية بها، مبعثرة على الأرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/ميدفيديف-يصف-الأخوة-بين-بولندا-وأوكرانيا-بالخيالية-1061919651.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس حزب "روسيا الموحدة": وضع خيرسون يحدده سكانها
13:15 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
قال أندري تورتشاك، أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، إن وضع منطقة خيرسون سيحدده سكانها.
وقال "دعونا لا نستبق الأمور، على أي حال، فعلى أي حال الوضع سيحدده السكان".
وبحسب تورشاك، فإن أهم شيء الآن هو "حل مسألة المساعدات الإنسانية، والاستعداد المناسب لفصل الشتاء، بحيث تعمل جميع أنظمة المرافق وجميع البنى التحتية المدنية كآلية".
وأكدت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك" أنها اكتشفت مركز تعذيب أقامه النازيون الأوكرانيون بالقرب من مدينة خيرسون.
وأضاف ضباط الأمن في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، في 3 أيار/مايو: "تم العثور على غرفة تعذيب أنشأها القوميون الأوكرانيون، بالإضافة إلى جثة ملغومة لرجل معذب يرتدي زي القوات المسلحة الروسية في قرية زيلينوفكا، على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي خيرسون".
وتابع الضباط: "تم العثور على جثة ملغومة، التي يفترض أنها لجندي روسي، في الطابق السفلي من المكان على جانب الطريق على الطريق السريع إم -14 في زيلينوفكا. تم العثور على بقايا الزي العسكري للقوات الروسية على الجثة. جثة رجل بلا أرجل، مع آثار التعذيب وشق في الحنجرة".
وتظهر لقطات فيديو
من الطابق السفلي أنه بجانب الجثة يوجد شيء يشبه سلاحا مضادا للدبابات.
وفقًا للضباط، فإن الأسلحة المضادة للدبابات التي زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني ومقاتلي الكتائب القومية بها، مبعثرة على الأرض.