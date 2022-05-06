https://arabic.sputniknews.com/20220506/رئيس-منظمة-التعبئة-الإيراني-جاهزون-لمواجهة-أي-تهديد-1061896939.html

رئيس منظمة التعبئة الإيراني: جاهزون لمواجهة أي تهديد

رئيس منظمة التعبئة الإيراني: جاهزون لمواجهة أي تهديد

قال العميد غلام رضا سليماني، رئيس منظمة التعبئة (البسيج) الإيراني، إن الشعب الإيراني جاهز لمواجهة أي تهديد من أي قوة كانت وسيرد على ذلك بكل حزم. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T06:42+0000

2022-05-06T06:42+0000

2022-05-06T06:42+0000

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419540_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa241516a4e0dc074a8488831b374fe9.jpg

وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات العميد سليماني جاءت خلال مراسم أقيمت إحياء لذكرى "شهداء منطقة بازي دراز" الذين سقطوا أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أنه تم التنازل بسهولة عن أجزاء مختلفة من البلاد في عهد النظام البهلوي، ولكن أثناء تلك الحرب مع العراق، بادر الشعب الإيراني بالدفاع عن حياض البلاد ولم يسمح بالتنازل عن شبر واحد من الأراضي الإيرانية.وشدد العميد سليماني على أن "الجيش والحرس الثوري والتعبئة الشعبية وقوات الشرطة والعشائر وجهاد البناء كانوا جميعا متواجدين في جبهات القتال وكانوا يقاتلون العدو دفاعا عن هذه الأرض".وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن بلاده لن تسمح للعدو باستخدام استراتيجيته في تشويه الحقائق وبث اليأس في نفوس الشعب الإيراني، وزرع الإحباط في نفوس الشعوب الحرة في العالم.وفي سياق متصل، قال وزیر الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أمس الخميس، إن الحرب التي يشنها الأعداء ضد بلاده في إطار اقتصادي إنما هي حرب على الهویة وتتجاوز معادلات القوة.جاء هذا في تصريح أدلى به الوزير في مدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال البلاد يوم الاربعاء خلال ملتقى آفاق التنمية للمحافظة، بحسب وكالة "فارس".وقال وحيدي إن الاقتصاد يعتبر عنصرا رئيسيا في حرب الهوية الإسلامية لبلاده، مؤكدا أنه عنصر هام في غزو الدول.وأضاف الوزير الإيراني أن: "عالم الكفر نهض ضد هذه الهوية التي تقوم على أسس إسلامية واستطاعت أن تقود إيران الى مرتبة رفيعة على الصعيد العالمي ودخل في صراع معها لهذا السبب".ودعا المسؤولين الاقتصاديين في بلاده إلى التصدي لهذه الحرب والاستعداد لها، مؤكدا أن "العدو اعترف بهزيمته مما يظهر صواب السبيل الذي تنتهجه الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ البداية".

https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الداخلية-الإيراني-حرب-الأعداء-ضد-الجمهورية-الإسلامية-تستهدف-الهوية-1061858183.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار العالم الآن