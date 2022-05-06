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https://arabic.sputniknews.com/20220506/سبيس-إكس-تعيد-4-رواد-فضاء-إلى-الأرض-بعد-رحلة-استمرت-6-أشهر-فيديو--1061926412.html
"سبيس إكس" تعيد 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد رحلة استمرت 6 أشهر... فيديو
"سبيس إكس" تعيد 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد رحلة استمرت 6 أشهر... فيديو
عاد 4 رواد فضاء إلى كوكب الأرض، اليوم الجمعة، على متن كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس"، التي ‏يملكها الملياردير، إيلون ماسك، وذلك بعد مهمة استمرت 6 أشهر‎. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:17+0000
2022-05-06T15:17+0000
شركة "سبيس إكس"
مجتمع
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وهبط الفريق في خليج المكسيك قبالة ولاية فلوريدا الأمريكية، وهو ثالث أطول الفرق- من حيث المدة- الذي ترسله "سبيس إكس" لصالح وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بقاء في محطة الفضاء الدولية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وهبطت الكبسولة "كرو دراغون"، وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين من "ناسا"، بالإضافة إلى زميل من وكالة الفضاء الأوروبية من ألمانيا، بالمظلات في المياه الهادئة في منتصف ليل أمس الخميس، في ختام رحلة استغرقت أكثر من 23 ساعة من محطة الفضاء الدولية.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة هبوط رواد الفضاء الأربعة في خليج المكسيك.وكان طاقم المركبة التي يطلق عليها "إندورانس" وصل إلى محطة الفضاء في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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شركة "سبيس إكس", مجتمع

"سبيس إكس" تعيد 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد رحلة استمرت 6 أشهر... فيديو

15:17 GMT 06.05.2022
© Sputnik . NASA / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق مركبة "سبيس إكس" والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
إطلاق مركبة "سبيس إكس" والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
© Sputnik . NASA
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عاد 4 رواد فضاء إلى كوكب الأرض، اليوم الجمعة، على متن كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس"، التي ‏يملكها الملياردير، إيلون ماسك، وذلك بعد مهمة استمرت 6 أشهر‎.
وهبط الفريق في خليج المكسيك قبالة ولاية فلوريدا الأمريكية، وهو ثالث أطول الفرق- من حيث المدة- الذي ترسله "سبيس إكس" لصالح وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بقاء في محطة الفضاء الدولية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وهبطت الكبسولة "كرو دراغون"، وعلى متنها 3 رواد فضاء أمريكيين من "ناسا"، بالإضافة إلى زميل من وكالة الفضاء الأوروبية من ألمانيا، بالمظلات في المياه الهادئة في منتصف ليل أمس الخميس، في ختام رحلة استغرقت أكثر من 23 ساعة من محطة الفضاء الدولية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة هبوط رواد الفضاء الأربعة في خليج المكسيك.
وكان طاقم المركبة التي يطلق عليها "إندورانس" وصل إلى محطة الفضاء في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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