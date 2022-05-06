عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/سعودي-يصطاد-سمكة-قرش-بصنارة-فيديو-1061904174.html
سعودي يصطاد سمكة قرش بصنارة... فيديو
سعودي يصطاد سمكة قرش بصنارة... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لشاب سعودي استطاع اصطياد سمكة قرش باستخدام صنارة من أمام شاطئ كورنيش الدمام. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:01+0000
2022-05-06T09:01+0000
السعودية
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102266/24/1022662423_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6209e6cdd5472efd6f3b3cf33567489c.jpg
وفي الفيديو المتداول، يظهر الشاب وهو يقوم بسحب سمكة قرش بيضاء متوسطة الحجم على الشاطئ بعدما اصطادها بصنارة.وقال الشاب في الفيديو: "ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام"، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: "شوف الحجم كيف".وانهالت التعليقات المعبرة عن اندهاش نشطاء مواقع التواصل من قدرة الشاب على اصطياد سمكة قرش بهذا الحجم باستخدام صنارة.وتعتبر القروش من أسماك البحار معظمها مفترسة وبعضها غیر مفترسة.كما تتعدد أشكالها وأنواعها وتعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم، وتختلف القروش عن بعضها بعضا في شكل الجسم، والحجم، والعادات، والسلوك والغذاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/سمكة-تحتمي-برجل-عند-محاولة-قرش-ضخم-افتراسها-مشهد-مثير-خدع-الجميع-فيديو--1058230507.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102266/24/1022662423_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78557b527b24817251f20f0d2bf66615.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, منوعات, مجتمع

سعودي يصطاد سمكة قرش بصنارة... فيديو

09:01 GMT 06.05.2022
© Fotolia / Marc Henauerسمكة قرش
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Fotolia / Marc Henauer
تابعنا عبرTelegram
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لشاب سعودي استطاع اصطياد سمكة قرش باستخدام صنارة من أمام شاطئ كورنيش الدمام.
وفي الفيديو المتداول، يظهر الشاب وهو يقوم بسحب سمكة قرش بيضاء متوسطة الحجم على الشاطئ بعدما اصطادها بصنارة.
وقال الشاب في الفيديو: "ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام"، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: "شوف الحجم كيف".
وانهالت التعليقات المعبرة عن اندهاش نشطاء مواقع التواصل من قدرة الشاب على اصطياد سمكة قرش بهذا الحجم باستخدام صنارة.
وتعتبر القروش من أسماك البحار معظمها مفترسة وبعضها غیر مفترسة.
كما تتعدد أشكالها وأنواعها وتعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم، وتختلف القروش عن بعضها بعضا في شكل الجسم، والحجم، والعادات، والسلوك والغذاء.
سمكة قرش أبو مطرقة ذات الشكل الغريب تسبح بجانب الحوض المرجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها... مشهد مثير خدع الجميع... فيديو
8 فبراير, 19:13 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала