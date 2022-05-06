https://arabic.sputniknews.com/20220506/سعودي-يصطاد-سمكة-قرش-بصنارة-فيديو-1061904174.html
سعودي يصطاد سمكة قرش بصنارة... فيديو
سعودي يصطاد سمكة قرش بصنارة... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لشاب سعودي استطاع اصطياد سمكة قرش باستخدام صنارة من أمام شاطئ كورنيش الدمام. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:01+0000
2022-05-06T09:01+0000
2022-05-06T09:01+0000
السعودية
منوعات
مجتمع
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وفي الفيديو المتداول، يظهر الشاب وهو يقوم بسحب سمكة قرش بيضاء متوسطة الحجم على الشاطئ بعدما اصطادها بصنارة.وقال الشاب في الفيديو: "ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام"، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: "شوف الحجم كيف".وانهالت التعليقات المعبرة عن اندهاش نشطاء مواقع التواصل من قدرة الشاب على اصطياد سمكة قرش بهذا الحجم باستخدام صنارة.وتعتبر القروش من أسماك البحار معظمها مفترسة وبعضها غیر مفترسة.كما تتعدد أشكالها وأنواعها وتعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم، وتختلف القروش عن بعضها بعضا في شكل الجسم، والحجم، والعادات، والسلوك والغذاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/سمكة-تحتمي-برجل-عند-محاولة-قرش-ضخم-افتراسها-مشهد-مثير-خدع-الجميع-فيديو--1058230507.html
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السعودية, منوعات, مجتمع
سعودي يصطاد سمكة قرش بصنارة... فيديو
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لشاب سعودي استطاع اصطياد سمكة قرش باستخدام صنارة من أمام شاطئ كورنيش الدمام.
وفي الفيديو المتداول، يظهر الشاب وهو يقوم بسحب سمكة قرش بيضاء متوسطة الحجم على الشاطئ بعدما اصطادها بصنارة.
وقال الشاب في الفيديو: "ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام"، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: "شوف الحجم كيف".
وانهالت التعليقات المعبرة عن اندهاش نشطاء مواقع التواصل من قدرة الشاب على اصطياد سمكة قرش
بهذا الحجم باستخدام صنارة.
وتعتبر القروش من أسماك البحار معظمها مفترسة وبعضها غیر مفترسة.
كما تتعدد أشكالها وأنواعها وتعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم، وتختلف القروش عن بعضها بعضا في شكل الجسم، والحجم، والعادات، والسلوك والغذاء.