https://arabic.sputniknews.com/20220506/سفير-جمهورية-لوغانسك-في-موسكو-سيتم-افتتاح-السفارة-في-الأسابيع-المقبلة-1061927047.html
سفير جمهورية لوغانسك في موسكو: سيتم افتتاح السفارة في الأسابيع المقبلة
سفير جمهورية لوغانسك في موسكو: سيتم افتتاح السفارة في الأسابيع المقبلة
قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، إن سفارة الجمهورية في موسكو يمكن أن تفتح في غضون أسابيع قليلة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:27+0000
2022-05-06T15:27+0000
2022-05-06T15:27+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058979406_0:73:2315:1375_1920x0_80_0_0_35ce35627f9de96c232959f8d2247748.jpg
وقال ميروشنيك، في لقاء تلفزيوني على قناة "روسيا 24": "سنحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى، فلدينا الآن بالفعل مبنى تم الاتفاق عليه مسبقا والذي سيكون مبنى السفارة. نحتاج إلى ترتيبها وإرسال أشخاص مناسبين للاختيار والتدريب لبدء الأنشطة في عدة مناطق".وأضاف ميروشنيك أن العمود الفقري للموظفين سيكون من الجمهورية، وسيكون بعض الموظفين من "شتات لوغانسك" في روسيا.هذا ووقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، مرسوما بتعيين روديون ميروشنيك سفيرا مفوضا للجمهورية في روسيا، اليوم الجمعة.جاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية: "تعيين روديون فاليريفيتش ميروسنيك سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا". ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.يذكر أن ميروشنيك عمل مستشارا لرئيس الجمهورية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058979406_193:0:2122:1447_1920x0_80_0_0_9a44031eaac81894dc08a65a687786a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سفير جمهورية لوغانسك في موسكو: سيتم افتتاح السفارة في الأسابيع المقبلة
تابعنا عبر
قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، إن سفارة الجمهورية في موسكو يمكن أن تفتح في غضون أسابيع قليلة.
وقال ميروشنيك، في لقاء تلفزيوني على قناة "روسيا 24": "سنحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى، فلدينا الآن بالفعل مبنى تم الاتفاق عليه مسبقا والذي سيكون مبنى السفارة. نحتاج إلى ترتيبها وإرسال أشخاص مناسبين للاختيار والتدريب لبدء الأنشطة في عدة مناطق".
وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية للجمهورية ستكون موجودة في وسط موسكو، والآن يبقى حل عدد من القضايا التنظيمية قبل الافتتاح الرسمي.
وأضاف ميروشنيك أن العمود الفقري للموظفين سيكون من الجمهورية، وسيكون بعض الموظفين من "شتات لوغانسك" في روسيا.
هذا ووقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، مرسوما بتعيين
روديون ميروشنيك سفيرا مفوضا للجمهورية في روسيا، اليوم الجمعة.
جاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية: "تعيين روديون فاليريفيتش ميروسنيك سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا". ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
يذكر أن ميروشنيك عمل مستشارا لرئيس الجمهورية.