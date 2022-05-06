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https://arabic.sputniknews.com/20220506/سفير-جمهورية-لوغانسك-في-موسكو-سيتم-افتتاح-السفارة-في-الأسابيع-المقبلة-1061927047.html
سفير جمهورية لوغانسك في موسكو: سيتم افتتاح السفارة في الأسابيع المقبلة
سفير جمهورية لوغانسك في موسكو: سيتم افتتاح السفارة في الأسابيع المقبلة
قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، إن سفارة الجمهورية في موسكو يمكن أن تفتح في غضون أسابيع قليلة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T15:27+0000
2022-05-06T15:27+0000
روسيا
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وقال ميروشنيك، في لقاء تلفزيوني على قناة "روسيا 24": "سنحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى، فلدينا الآن بالفعل مبنى تم الاتفاق عليه مسبقا والذي سيكون مبنى السفارة. نحتاج إلى ترتيبها وإرسال أشخاص مناسبين للاختيار والتدريب لبدء الأنشطة في عدة مناطق".وأضاف ميروشنيك أن العمود الفقري للموظفين سيكون من الجمهورية، وسيكون بعض الموظفين من "شتات لوغانسك" في روسيا.هذا ووقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، مرسوما بتعيين روديون ميروشنيك سفيرا مفوضا للجمهورية في روسيا، اليوم الجمعة.جاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية: "تعيين روديون فاليريفيتش ميروسنيك سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا". ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.يذكر أن ميروشنيك عمل مستشارا لرئيس الجمهورية.
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سفير جمهورية لوغانسك في موسكو: سيتم افتتاح السفارة في الأسابيع المقبلة

15:27 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورلحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
لحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، إن سفارة الجمهورية في موسكو يمكن أن تفتح في غضون أسابيع قليلة.
وقال ميروشنيك، في لقاء تلفزيوني على قناة "روسيا 24": "سنحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى، فلدينا الآن بالفعل مبنى تم الاتفاق عليه مسبقا والذي سيكون مبنى السفارة. نحتاج إلى ترتيبها وإرسال أشخاص مناسبين للاختيار والتدريب لبدء الأنشطة في عدة مناطق".
وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية للجمهورية ستكون موجودة في وسط موسكو، والآن يبقى حل عدد من القضايا التنظيمية قبل الافتتاح الرسمي.
وأضاف ميروشنيك أن العمود الفقري للموظفين سيكون من الجمهورية، وسيكون بعض الموظفين من "شتات لوغانسك" في روسيا.
هذا ووقع رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، مرسوما بتعيين روديون ميروشنيك سفيرا مفوضا للجمهورية في روسيا، اليوم الجمعة.
جاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية: "تعيين روديون فاليريفيتش ميروسنيك سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا". ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
يذكر أن ميروشنيك عمل مستشارا لرئيس الجمهورية.
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