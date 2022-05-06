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https://arabic.sputniknews.com/20220506/سفير-كازاخستان-في-مصر-يحذف-منشورا-بعد-توبيخه-من-قبل-رئيس-بلاده-1061905239.html
سفير كازاخستان في مصر يحذف منشورا بعد توبيخه من قبل رئيس بلاده
سفير كازاخستان في مصر يحذف منشورا بعد توبيخه من قبل رئيس بلاده
حذف سفير كازاخستان لدى مصر، منشورا كان قد نشره على صفحته على "فيسبوك" بعد تعرضه للتوبيخ من قبل رئيس بلاده. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:22+0000
2022-05-06T09:22+0000
كازاخستان
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وحذف سفير كازاخستان لدى مصر، خيرات لا شريف، منشورا من على صفحته بعد تعرضه للتوبيخ من قبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف.ووبخ توكاييف يوم الجمعة السفير لعدم امتثاله لإحدى نقاط الميثاق الأخلاقي لموظفي الخدمة المدنية. حاليا، لا يوجد منشور على صفحة الدبلوماسي، لذلك قام المؤلف بحذف المنشور أو تقييد الوصول إليه.وفقا لهذه الفقرة "لا ينبغي لموظفي الخدمة المدنية التعبير علنا عن آرائهم بشأن قضايا سياسة الدولة والأنشطة الرسمية، إذا كانت لا تتوافق مع التوجيهات الرئيسية لسياسة الدولة، وتكشف عن معلومات رسمية لا يسمح بنشرها على الملأ وتحتوي على معلومات غير أخلاقية تصريحات موجهة إلى مسؤولي الدولة، وهيئات الإدارة العامة، وغيرهم من الموظفين العموميين ".
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سفير كازاخستان في مصر يحذف منشورا بعد توبيخه من قبل رئيس بلاده

09:22 GMT 06.05.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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حذف سفير كازاخستان لدى مصر، منشورا كان قد نشره على صفحته على "فيسبوك" بعد تعرضه للتوبيخ من قبل رئيس بلاده.
وحذف سفير كازاخستان لدى مصر، خيرات لا شريف، منشورا من على صفحته بعد تعرضه للتوبيخ من قبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

ونشر الدبلوماسي، يوم الأربعاء، منشورا على صفحته على "فيسبوك" اقترح فيه "التخلص من الأسماء المثيرة للجدل لعصر الاتحاد السوفيتي وروسيا القيصرية"، وإعادة اسم أستانا إلى العاصمة، وإعادة تسمية جمهورية كازاخستان إلى دولة كازاخستان.

ووبخ توكاييف يوم الجمعة السفير لعدم امتثاله لإحدى نقاط الميثاق الأخلاقي لموظفي الخدمة المدنية. حاليا، لا يوجد منشور على صفحة الدبلوماسي، لذلك قام المؤلف بحذف المنشور أو تقييد الوصول إليه.
وفقا لهذه الفقرة "لا ينبغي لموظفي الخدمة المدنية التعبير علنا عن آرائهم بشأن قضايا سياسة الدولة والأنشطة الرسمية، إذا كانت لا تتوافق مع التوجيهات الرئيسية لسياسة الدولة، وتكشف عن معلومات رسمية لا يسمح بنشرها على الملأ وتحتوي على معلومات غير أخلاقية تصريحات موجهة إلى مسؤولي الدولة، وهيئات الإدارة العامة، وغيرهم من الموظفين العموميين ".
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