https://arabic.sputniknews.com/20220506/سفير-لم-تتم-دعوة-روسيا-للاحتفال-بنهاية-الحرب-العالمية-الثانية-في-فرنسا-يوم-8-مايو-1061908681.html
سفير: لم تتم دعوة روسيا للاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في فرنسا يوم 8 مايو
سفير: لم تتم دعوة روسيا للاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في فرنسا يوم 8 مايو
قال السفير الروسي لدى باريس، أليكسي ميشكوف، إن روسيا لم تُدعَ للاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في فرنسا يوم 8 مايو/أيار. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:31+0000
2022-05-06T10:31+0000
2022-05-06T10:32+0000
أخبار فرنسا
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وضع السفير الروسي لدى فرنسا، اليوم الجمعة، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لأعضاء حركة المقاومة الروسية في مقبرة بير لاشيز في باريس.وفقا له، من المهم أن نتذكر هذا اليوم ومن انتصر حقا في هذه الحرب.في فرنسا، وفقًا للتقاليد الأوروبية، يتم الاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية في الثامن من مايو/أيار. في 8 مايو 1945، الساعة 23:01 بتوقيت وسط أوروبا، دخل قانون الاستسلام غير المشروط للقوات المسلحة الألمانية حيز التنفيذ. بتوقيت موسكو، حدث هذا في الساعة 01:01 يوم 9 مايو. في هذه اللحظة انتهت الحرب العالمية الثانية رسميًا في أوروبا ، لذلك يتم الاحتفال بهذا التاريخ في أوروبا في 8 مايو، وفي روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى، في التاسع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
سفير: لم تتم دعوة روسيا للاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في فرنسا يوم 8 مايو
10:31 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 10:32 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
قال السفير الروسي لدى باريس، أليكسي ميشكوف، إن روسيا لم تُدعَ للاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في فرنسا يوم 8 مايو/أيار.
وضع السفير الروسي لدى فرنسا، اليوم الجمعة، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لأعضاء حركة المقاومة الروسية في مقبرة بير لاشيز في باريس.
وقال السفير للصحفيين: "في الثامن من مايو، تحتفل فرنسا تقليديا بالنصر في الحرب العالمية الثانية. كانت تتم دعوة السفراء والملحقين العسكريين - أولاً من الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا، وبيلاروسيا، كدول قدمت مساهمة حاسمة في الانتصار على الفاشية. هذا العام لم نجد مكانا على المنصة، على الرغم من أن سفراء تلك الدول التي حاربت إلى جانب ألمانيا النازية سيجلسون هناك".
وفقا له، من المهم أن نتذكر هذا اليوم ومن انتصر حقا في هذه الحرب.
في فرنسا، وفقًا للتقاليد الأوروبية، يتم الاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية في الثامن من مايو/أيار. في 8 مايو 1945، الساعة 23:01 بتوقيت وسط أوروبا، دخل قانون الاستسلام غير المشروط للقوات المسلحة الألمانية حيز التنفيذ. بتوقيت موسكو، حدث هذا في الساعة 01:01 يوم 9 مايو. في هذه اللحظة انتهت الحرب العالمية الثانية رسميًا في أوروبا ، لذلك يتم الاحتفال بهذا التاريخ في أوروبا في 8 مايو، وفي روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى، في التاسع.