https://arabic.sputniknews.com/20220506/شبيغل-تحذف-مقطع-فيديو-يصور-قصة-أشخاص-تم-إجلاؤهم-من-آزوفستال-1061907313.html

"شبيغل" تحذف مقطع فيديو يصور قصة أشخاص تم إجلاؤهم من "آزوفستال"

"شبيغل" تحذف مقطع فيديو يصور قصة أشخاص تم إجلاؤهم من "آزوفستال"

أزالت الصحيفة الألمانية على الإنترنت "شبيغل" من الموقع مقطع فيديو من ماريوبول بعنوان "اعتقدت أنني لن أنجو" بشهادة المواطنة الأوكرانية ناتاليا عثمانوفا، التي تم... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T09:56+0000

2022-05-06T09:56+0000

2022-05-06T10:03+0000

أخبار أوكرانيا

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وقالت الخدمة الصحفية لدار "شبيغل" للنشر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة "ما زلنا في طور توضيح هذه المسألة (حول التناقضات في المحتوى). كما أُعلن، سننشر بيانات جديدة على الموقع".لم يشرحوا نوع التناقضات التي يتحدثون عنها. بدلاً من مقطع فيديو على تلك الصفحة، أرفقوا صورة لعثمانوفا على متن الحافلة، حيث تم إجلاؤها هي وآخرين من أراضي المصنع. كما التقط مصور وكالة "سبوتنيك" صورًا لنفس الموقف في الأول من مايو/أيار.وفقًا لصحيفة "Junge Welt" اليسارية، كانت اللقطات المحذوفة عبارة عن تسجيل فيديو مدته ثلاث دقائق لقصة عثمانوفا. يحتوي موقع "رويترز" بالفعل على مقطع فيديو وهي تجيب على أسئلة الصحفيين، لكن يتوفر هناك مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة فقط. يحتوي فقط على كلمات عن شدة القصف وظروف الإقامة الصعبة في المخبأ، وهذا ما ورد أيضا في مقال الوكالة لهذا الفيديو.ومع ذلك، تم تسجيل اتصال الصحفيين مع عثمانوفا بالفيديو من ممثلي وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك مراسل وكالة "سبوتنيك"، على وجه الخصوص، تحدثت المرأة عن كيف أن مقاتلي "آزوف" لم يبلغوا أي شيء عن فتح ممرات إنسانية، وقد علم الناس بذلك من الراديو، كما لم يسمحوا بمغادرة المصنع. بالإضافة إلى ذلك، قالت إنه بعد كل شيء، لم تعد أوكرانيا موجودة بالنسبة لها كدولة. يدحض بيان عثمانوفا المزاعم الغربية بأن روسيا تعيق إجلاء الناس من المصنع.

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