https://arabic.sputniknews.com/20220506/شركات-تشغيل-الهاتف-المحمول-البولندية-تلغي-المكالمات-المجانية-إلى-أوكرانيا-1061896447.html
شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية تلغي المكالمات المجانية إلى أوكرانيا
شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية تلغي المكالمات المجانية إلى أوكرانيا
بدأت شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية في إلغاء المكالمات المجانية إلى أوكرانيا، وكان مشغل "Play" هو أول من أعلن الإلغاء يوم الأربعاء. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:23+0000
2022-05-06T06:23+0000
2022-05-06T06:23+0000
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047710097_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f015948db5d7d1b34d10197a06615a11.jpg
كما ورد سابقًا، منذ بداية العملية الخاصة الروسية، ألغت شركات تشغيل الهواتف المحمولة البولندية الدفع للمكالمات والرسائل النصية القصيرة إلى أوكرانيا.تم تحديد أنه بدءا من 5 مايو/أيار، سيكلف الاتصال مع أوكرانيا 29 جورزي (حوالي 4.5 روبل) في الدقيقة أو رسالة SMS واحدة.في وقت سابق، ذكرت سلطات العاصمة البولندية أنه منذ 5 مايو، تمت إزالة الأعلام الأوكرانية من وسائل النقل، والتي تم وضعها، إلى جانب أعلام وارسو في 24 فبراير/شباط، على جميع الحافلات وقطارات الترام تقريبًا.
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047710097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f2628d9eb69e758f031021a4ed7f7d0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا
شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية تلغي المكالمات المجانية إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
بدأت شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية في إلغاء المكالمات المجانية إلى أوكرانيا، وكان مشغل "Play" هو أول من أعلن الإلغاء يوم الأربعاء.
كما ورد سابقًا، منذ بداية العملية الخاصة الروسية، ألغت شركات تشغيل الهواتف المحمولة البولندية الدفع للمكالمات والرسائل النصية القصيرة إلى أوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان: "سينتهي العرض الترويجي قريبًا، الذي بفضله يمكنك الاتصال وإرسال الرسائل القصيرة إلى أرقام الشبكات الأوكرانية Kyivstar وVodafone وlifecell مجانًا".
تم تحديد أنه بدءا من 5 مايو/أيار، سيكلف الاتصال مع أوكرانيا 29 جورزي (حوالي 4.5 روبل)
في الدقيقة أو رسالة SMS واحدة.
في وقت سابق، ذكرت سلطات العاصمة البولندية أنه منذ 5 مايو، تمت إزالة الأعلام الأوكرانية من وسائل النقل، والتي تم وضعها، إلى جانب أعلام وارسو في 24 فبراير/شباط، على جميع الحافلات وقطارات الترام تقريبًا.