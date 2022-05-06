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https://arabic.sputniknews.com/20220506/شركات-تشغيل-الهاتف-المحمول-البولندية-تلغي-المكالمات-المجانية-إلى-أوكرانيا-1061896447.html
شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية تلغي المكالمات المجانية إلى أوكرانيا
شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية تلغي المكالمات المجانية إلى أوكرانيا
بدأت شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية في إلغاء المكالمات المجانية إلى أوكرانيا، وكان مشغل "Play" هو أول من أعلن الإلغاء يوم الأربعاء. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:23+0000
2022-05-06T06:23+0000
بولندا
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كما ورد سابقًا، منذ بداية العملية الخاصة الروسية، ألغت شركات تشغيل الهواتف المحمولة البولندية الدفع للمكالمات والرسائل النصية القصيرة إلى أوكرانيا.تم تحديد أنه بدءا من 5 مايو/أيار، سيكلف الاتصال مع أوكرانيا 29 جورزي (حوالي 4.5 روبل) في الدقيقة أو رسالة SMS واحدة.في وقت سابق، ذكرت سلطات العاصمة البولندية أنه منذ 5 مايو، تمت إزالة الأعلام الأوكرانية من وسائل النقل، والتي تم وضعها، إلى جانب أعلام وارسو في 24 فبراير/شباط، على جميع الحافلات وقطارات الترام تقريبًا.
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بولندا

شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية تلغي المكالمات المجانية إلى أوكرانيا

06:23 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAINمستهلك بتفقد هاتف "شاومي" في أحد متاجرها بالهند
مستهلك بتفقد هاتف شاومي في أحد متاجرها بالهند - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN
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بدأت شركات تشغيل الهاتف المحمول البولندية في إلغاء المكالمات المجانية إلى أوكرانيا، وكان مشغل "Play" هو أول من أعلن الإلغاء يوم الأربعاء.
كما ورد سابقًا، منذ بداية العملية الخاصة الروسية، ألغت شركات تشغيل الهواتف المحمولة البولندية الدفع للمكالمات والرسائل النصية القصيرة إلى أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان: "سينتهي العرض الترويجي قريبًا، الذي بفضله يمكنك الاتصال وإرسال الرسائل القصيرة إلى أرقام الشبكات الأوكرانية Kyivstar وVodafone وlifecell مجانًا".

تم تحديد أنه بدءا من 5 مايو/أيار، سيكلف الاتصال مع أوكرانيا 29 جورزي (حوالي 4.5 روبل) في الدقيقة أو رسالة SMS واحدة.
في وقت سابق، ذكرت سلطات العاصمة البولندية أنه منذ 5 مايو، تمت إزالة الأعلام الأوكرانية من وسائل النقل، والتي تم وضعها، إلى جانب أعلام وارسو في 24 فبراير/شباط، على جميع الحافلات وقطارات الترام تقريبًا.
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