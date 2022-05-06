https://arabic.sputniknews.com/20220506/صربيا-تدعم-التعاون-الاقتصادي-والتواصل-مع-الولايات-المتحدة-1061925552.html
صربيا تدعم "التعاون الاقتصادي والتواصل" مع الولايات المتحدة
صربيا تدعم "التعاون الاقتصادي والتواصل" مع الولايات المتحدة
قال وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش إن السلطات الصربية تؤيد تطوير التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة والمزيد من الاتصالات الهادفة مع الإدارة... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:58+0000
2022-05-06T14:58+0000
2022-05-06T14:58+0000
صربيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واستقبل وزير خارجية صربيا، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي في بلغراد كريستوفر هيل.وقالت وزارة الخارجية الصربية في بيان: "قال الوزير إن صربيا ملتزمة بشدة بالتواصل الأكثر جدوى مع الإدارة الأمريكية، وإقامة شراكة دائمة مع الولايات المتحدة".وأضاف البيان: "وأشار سيلاكوفيتش إلى أن بلادنا مهتمة جدًا بتطوير التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة".ورحب سيلانكوفيتش "بوجود العديد من الشركات الأمريكية في صربيا "، حسب البيان.كما أشار وزير خارجية صربيا إلى أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في غرب البلقان، و"الدعم الأمريكي الكبير للمبادرات الإقليمية"، ومن بينها سلط سيلاكوفيتش الضوء على المشروع الاقتصادي والتجاري العابر للحدود "أوبن بالكان" لإنشاء سوق مشتركة للبضائع والخدمات والعمالة في صربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا، حسبما ذكر بيان وزارة الخارجية الصربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/وزير-الداخلية-الصربي-يحذر-من-اتحاد-مجرمين-شكله-اللاجئون-الأوكران-1061904892.html
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صربيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صربيا تدعم "التعاون الاقتصادي والتواصل" مع الولايات المتحدة
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قال وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش إن السلطات الصربية تؤيد تطوير التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة والمزيد من الاتصالات الهادفة مع الإدارة الأمريكية.
واستقبل وزير خارجية صربيا، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي في بلغراد كريستوفر هيل.
وقالت وزارة الخارجية الصربية في بيان: "قال الوزير إن صربيا ملتزمة بشدة بالتواصل الأكثر جدوى مع الإدارة الأمريكية، وإقامة شراكة دائمة مع الولايات المتحدة".
وأضاف البيان: "وأشار سيلاكوفيتش إلى أن بلادنا مهتمة جدًا بتطوير التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة".
ورحب سيلانكوفيتش "بوجود العديد من الشركات الأمريكية في صربيا "، حسب البيان.
كما أشار وزير خارجية صربيا
إلى أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في غرب البلقان، و"الدعم الأمريكي الكبير للمبادرات الإقليمية"، ومن بينها سلط سيلاكوفيتش الضوء على المشروع الاقتصادي والتجاري العابر للحدود "أوبن بالكان" لإنشاء سوق مشتركة للبضائع والخدمات والعمالة في صربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا، حسبما ذكر بيان وزارة الخارجية الصربية.