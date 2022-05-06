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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220506/صواريخ-ميلان-تصبح-غنيمة-بيد-القوات-الروسية-1061917820.html
صواريخ "ميلان" تصبح غنيمة بيد القوات الروسية
صواريخ "ميلان" تصبح غنيمة بيد القوات الروسية
أصبح السلاح المسمى "ميلان"، وهو من صنع فرنسي-ألماني، غنيمة بيد القوات الخاصة الروسية التي تواصل جهود إنقاذ الناس في مناطق أوكرانية من خطر الاعتداء من قبل... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:11+0000
2022-05-06T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وسلاح "ميلان" عبارة عن قاذف صواريخ مضادة للدبابات محمول على الكتف.ودخل صاروخ ميلان الخدمة العسكرية في عام 1972. وله رأس مدمر واحد أو رأسان للاستخدام ضد الدروع التفاعلية.وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا ما برحت تغنم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية من القوات الأوكرانية. وعلى سبيل المثال غنمت أخيرا منظومة صواريخ "ستينغر" الأمريكية المحمولة على الكتف قرب مدينة كراسني ليمان.
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رصد عسكري

صواريخ "ميلان" تصبح غنيمة بيد القوات الروسية

12:11 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر القوات الخاصة الروسية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أصبح السلاح المسمى "ميلان"، وهو من صنع فرنسي-ألماني، غنيمة بيد القوات الخاصة الروسية التي تواصل جهود إنقاذ الناس في مناطق أوكرانية من خطر الاعتداء من قبل العناصر المتطرفة بالجيش الأوكراني، بعدما تركته قوات أوكرانية هاربة.
وسلاح "ميلان" عبارة عن قاذف صواريخ مضادة للدبابات محمول على الكتف.
ودخل صاروخ ميلان الخدمة العسكرية في عام 1972. وله رأس مدمر واحد أو رأسان للاستخدام ضد الدروع التفاعلية.
وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا ما برحت تغنم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية من القوات الأوكرانية. وعلى سبيل المثال غنمت أخيرا منظومة صواريخ "ستينغر" الأمريكية المحمولة على الكتف قرب مدينة كراسني ليمان.
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