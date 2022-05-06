https://arabic.sputniknews.com/20220506/عبد-اللهيان-ندين-قرار-الكونغرس-الأخير-غير-الملزم-بشأن-الاتفاق-النووي-1061933672.html
عبد اللهيان: ندين قرار الكونغرس الأخير غير الملزم بشأن الاتفاق النووي
عبد اللهيان: ندين قرار الكونغرس الأخير غير الملزم بشأن الاتفاق النووي
أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، قرار الكونغرس الأمريكي الأخير، غير الملزم، بشأن التوصل لاتفاق نووي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T20:05+0000
2022-05-06T20:05+0000
2022-05-06T20:05+0000
الاتفاق النووي الإيراني
الكونغرس الأمريكي
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طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم: "ندين قرار الكونغرس الأخير غير الملزم بالتوصل لاتفاق نووي".ونقلت الخارجية الإيرانية، في بيان، قول وزير الخارجية الإيراني، خلال المحادثة :"التوصل لاتفاق قوي وعادل يتطلب اتخاذ قرار واقعي وشجاع من الإدارة الأمريكية".وذكر عبد اللهيان أن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي، محملاً واشنطن مسؤولية الوضع الراهن باستمرار ممارسة سياسة الضغوط القصوى.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صوت 62 سيناتورا بالكونغرس الأمريكي بالاعتراض على اتفاق نووي لا يتطرق لما سموه دعم إيران للإرهاب أو برنامجها للصواريخ الباليستية، ودعوا إلى عدم رفع "الحرس الثوري" عن لوائح الإرهاب، وعدم رفع أي عقوبات عنه.وحول روسيا وأوكرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني: "طهران تعارض الحرب في أوكرانيا وركزت جهودها منذ البداية على الحل السياسي والاهتمام بالبعد الإنساني".وأردف: "يجب أن لا تمنع أزمة أوكرانيا المجتمع الدولي من الاهتمام بالكارثة الإنسانية في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني والأمني في أفغانستان مقلق للغاية ولا بد من تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية.بدوره، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله باستمرار المحادثات النووية للتوصل إلى اتفاق جيد.كذلك، رحب باستمرار المحادثات بين الرياض وطهران والتوجه لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الولايات-المتحدة-مستعدون-بشكل-متساو-سواء-لسيناريو-يوجد-به-اتفاق-نووي-مع-إيران-أو-لا-يوجد--1061859007.html
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الاتفاق النووي الإيراني, الكونغرس الأمريكي
عبد اللهيان: ندين قرار الكونغرس الأخير غير الملزم بشأن الاتفاق النووي
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أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، قرار الكونغرس الأمريكي الأخير، غير الملزم، بشأن التوصل لاتفاق نووي.
طهران- سبوتنيك
. وقال عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم: "ندين قرار الكونغرس الأخير غير الملزم بالتوصل لاتفاق نووي".
ونقلت الخارجية الإيرانية، في بيان، قول وزير الخارجية الإيراني، خلال المحادثة :"التوصل لاتفاق قوي وعادل يتطلب اتخاذ قرار واقعي وشجاع من الإدارة الأمريكية".
وذكر عبد اللهيان أن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي، محملاً واشنطن مسؤولية الوضع الراهن باستمرار ممارسة سياسة الضغوط القصوى.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صوت 62 سيناتورا بالكونغرس الأمريكي بالاعتراض على اتفاق نووي
لا يتطرق لما سموه دعم إيران للإرهاب أو برنامجها للصواريخ الباليستية، ودعوا إلى عدم رفع "الحرس الثوري" عن لوائح الإرهاب، وعدم رفع أي عقوبات عنه.
وحول روسيا وأوكرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني: "طهران تعارض الحرب في أوكرانيا وركزت جهودها منذ البداية على الحل السياسي والاهتمام بالبعد الإنساني".
وأردف: "يجب أن لا تمنع أزمة أوكرانيا المجتمع الدولي من الاهتمام بالكارثة الإنسانية في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني والأمني في أفغانستان مقلق للغاية ولا بد من تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية.
بدوره، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله باستمرار المحادثات النووية للتوصل إلى اتفاق جيد.
كذلك، رحب باستمرار المحادثات بين الرياض وطهران والتوجه لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.