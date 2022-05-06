عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/عشرات-الإصابات-بالرصاص-والاختناق-خلال-مواجهات-شمال-الضفة-الغربية-صور-1061935470.html
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية.. صور
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية.. صور
أصيب 20 فلسطينياً، إثر مواجهات شمالي الضفة الغربية، بعدما قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات خرجت نحو الأراضي المصادرة لصالح مشاريع الاستيطان. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T21:38+0000
2022-05-06T22:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061935356_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d6ed31ef15825d05a842b6f581686af.jpg
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7 إصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في بلدة بيتا جنوبي نابلس.وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني وبحالات اختناق إثر قمع الجيش الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية.وقال منسق الفصائل الفلسطينية في نابلس نصري أبو جيش لوكالة "سبوتنيك": إن الجيش الإسرائيلي صادر 28 ألف دونم (وهي نصف مساحة القرية لصالح بناء مستوطنة محاذية للبلدة)، ومن حقنا الدفاع عن أراضينا وعن المسجد الأقصى الذي ينتهك من قبل المستوطنين اليهود.وأضاف، "السياسة الإسرائيلية ماضية في هدم ركائز دولتنا وهذا يدفعنا للانتفاض في وجه الظلم الواقع على شعبنا، حتى استرداد حقوقنا ولجم كل المحاولات لمصادرة أراضينا وانتهاك حرمة مقدساتنا".وفي قرية قريوت جنوب نابلس اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أطلق خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى الى إصابة 7 مواطنين بالرصاص المطاطي وإصابة 43 بحالات اختناق، وبالتزامن مع المواجهات اقتحم مجموعة من المستوطنين اليهود نبع القرية واعتدوا على الأهالي الذين تصدوا لهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061935356_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_92764602fb3344980a0e525364539348.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية.. صور

21:38 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 22:06 GMT 06.05.2022)
© Sputnik . Ajwad Jaradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
تابعنا عبرTelegram
أصيب 20 فلسطينياً، إثر مواجهات شمالي الضفة الغربية، بعدما قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات خرجت نحو الأراضي المصادرة لصالح مشاريع الاستيطان.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7 إصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في بلدة بيتا جنوبي نابلس.
© Sputnik . Ajwad Jaradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني وبحالات اختناق إثر قمع الجيش الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية.
وقال منسق الفصائل الفلسطينية في نابلس نصري أبو جيش لوكالة "سبوتنيك": إن الجيش الإسرائيلي صادر 28 ألف دونم (وهي نصف مساحة القرية لصالح بناء مستوطنة محاذية للبلدة)، ومن حقنا الدفاع عن أراضينا وعن المسجد الأقصى الذي ينتهك من قبل المستوطنين اليهود.
© Sputnik . Ajwad Jaradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
وأضاف، "السياسة الإسرائيلية ماضية في هدم ركائز دولتنا وهذا يدفعنا للانتفاض في وجه الظلم الواقع على شعبنا، حتى استرداد حقوقنا ولجم كل المحاولات لمصادرة أراضينا وانتهاك حرمة مقدساتنا".
© Sputnik . Ajwad Jaradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شمال الضفة الغربية 6 مايو 2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
وفي قرية قريوت جنوب نابلس اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أطلق خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى الى إصابة 7 مواطنين بالرصاص المطاطي وإصابة 43 بحالات اختناق، وبالتزامن مع المواجهات اقتحم مجموعة من المستوطنين اليهود نبع القرية واعتدوا على الأهالي الذين تصدوا لهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала