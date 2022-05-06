https://arabic.sputniknews.com/20220506/فيديو-لشابة-لبنانية-تسير-نصف-عارية-يثير-جدلا-واسعا-في-لبنان-ما-حكايتها-1061920922.html
فيديو لشابة لبنانية تسير نصف عارية يثير ضجة في لبنان... ما حكايتها؟
فيديو لشابة لبنانية تسير نصف عارية يثير ضجة في لبنان... ما حكايتها؟
أثار فيديو لامرأة لبنانية تسير في الشارع نصف عارية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:06+0000
2022-05-06T13:06+0000
2022-05-06T13:09+0000
العالم العربي
لبنان
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والتقط لبنانيون فيديو لفتاة تدعى رانيا، وهي تتمشى في الشارع ونصفها السفلي عار تماما، حيث قامت بهذه الخطوة احتجاجا على القضاء اللبناني الذي لم يأخذ بلاغاتها ضد تهديدات طليقها وعائلته على محمل الجد، بحسب روايتها.قبضت الشرطة على رانيا واقتادتها إلى المركز بـ"جرم التجول في الشارع العام دون ملابس سفلية"، قبل أن يتم تركها بناء على إشارة من القضاء وبعد تعهدها بعدم تكرار هذا الفعل.يذكّر سلوك رانيا بتصرفات ناشطات "فيمن" النسويات اللائي يتخذن من العري في الفضاء العام وسيلة للاحتجاج ولفت النظر إلى قضايا يرونها عادلة.
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
فيديو لشابة لبنانية تسير نصف عارية يثير ضجة في لبنان... ما حكايتها؟
13:06 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
أثار فيديو لامرأة لبنانية تسير في الشارع نصف عارية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية.
والتقط لبنانيون فيديو لفتاة تدعى رانيا، وهي تتمشى في الشارع ونصفها السفلي عار تماما، حيث قامت بهذه الخطوة احتجاجا على القضاء اللبناني الذي لم يأخذ بلاغاتها ضد تهديدات طليقها وعائلته على محمل الجد، بحسب روايتها.
قبضت الشرطة على رانيا واقتادتها إلى المركز بـ"جرم التجول في الشارع العام دون ملابس سفلية"، قبل أن يتم تركها بناء على إشارة من القضاء وبعد تعهدها بعدم تكرار هذا الفعل.
وفي لقاء تلفزيوني أوضحت رانيا أن ما قامت به كان احتجاجا على ضغوط من طليقها وعائلته، وردت على سؤال حول "منظرها المؤذي" في الشارع بالقول إنها هي من وقع عليها الأذى وإن ما فعلته عن قصد يدل على قوتها.
يذكّر سلوك رانيا بتصرفات ناشطات "فيمن" النسويات اللائي يتخذن من العري في الفضاء العام وسيلة للاحتجاج ولفت النظر إلى قضايا يرونها عادلة.