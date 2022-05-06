عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/فيديو-لشابة-لبنانية-تسير-نصف-عارية-يثير-جدلا-واسعا-في-لبنان-ما-حكايتها-1061920922.html
فيديو لشابة لبنانية تسير نصف عارية يثير ضجة في لبنان... ما حكايتها؟
فيديو لشابة لبنانية تسير نصف عارية يثير ضجة في لبنان... ما حكايتها؟
أثار فيديو لامرأة لبنانية تسير في الشارع نصف عارية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:06+0000
2022-05-06T13:09+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059427234_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_9f2d0c17d331b70b5de05543107ce0e6.jpg
والتقط لبنانيون فيديو لفتاة تدعى رانيا، وهي تتمشى في الشارع ونصفها السفلي عار تماما، حيث قامت بهذه الخطوة احتجاجا على القضاء اللبناني الذي لم يأخذ بلاغاتها ضد تهديدات طليقها وعائلته على محمل الجد، بحسب روايتها.قبضت الشرطة على رانيا واقتادتها إلى المركز بـ"جرم التجول في الشارع العام دون ملابس سفلية"، قبل أن يتم تركها بناء على إشارة من القضاء وبعد تعهدها بعدم تكرار هذا الفعل.يذكّر سلوك رانيا بتصرفات ناشطات "فيمن" النسويات اللائي يتخذن من العري في الفضاء العام وسيلة للاحتجاج ولفت النظر إلى قضايا يرونها عادلة.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059427234_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_08e719ed646a28837d42ef9f900f2ee7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

فيديو لشابة لبنانية تسير نصف عارية يثير ضجة في لبنان... ما حكايتها؟

13:06 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 06.05.2022)
© Sputnik . Zahraa Al Amirانطلاق فعالبات الدورة الـ63 لمعرض بيروت للكتاب، 3 مارس/ آذار 2022
انطلاق فعالبات الدورة الـ63 لمعرض بيروت للكتاب، 3 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبرTelegram
أثار فيديو لامرأة لبنانية تسير في الشارع نصف عارية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية.
والتقط لبنانيون فيديو لفتاة تدعى رانيا، وهي تتمشى في الشارع ونصفها السفلي عار تماما، حيث قامت بهذه الخطوة احتجاجا على القضاء اللبناني الذي لم يأخذ بلاغاتها ضد تهديدات طليقها وعائلته على محمل الجد، بحسب روايتها.
قبضت الشرطة على رانيا واقتادتها إلى المركز بـ"جرم التجول في الشارع العام دون ملابس سفلية"، قبل أن يتم تركها بناء على إشارة من القضاء وبعد تعهدها بعدم تكرار هذا الفعل.
وفي لقاء تلفزيوني أوضحت رانيا أن ما قامت به كان احتجاجا على ضغوط من طليقها وعائلته، وردت على سؤال حول "منظرها المؤذي" في الشارع بالقول إنها هي من وقع عليها الأذى وإن ما فعلته عن قصد يدل على قوتها.
يذكّر سلوك رانيا بتصرفات ناشطات "فيمن" النسويات اللائي يتخذن من العري في الفضاء العام وسيلة للاحتجاج ولفت النظر إلى قضايا يرونها عادلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала