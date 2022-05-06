https://arabic.sputniknews.com/20220506/قيس-سعيد-يتوعد-من-يدبرون-لحرق-تونس-ويتهم-الإخوان-بمحاولة-تفجير-الدولة-1061906706.html
قيس سعيد يتوعد من "يدبرون لحرق تونس" ويتهم الإخوان بمحاولة تفجير الدولة
قيس سعيد يتوعد من "يدبرون لحرق تونس" ويتهم الإخوان بمحاولة تفجير الدولة
توعد الرئيس التونسي، قيس سعيد "من يريدون حرق البلاد"، متهما "الإخوان وحلفاءهم" بالسعي إلى تفجير الدولة بواسطة الدستور، الذي أقروه قبل 10 سنوات. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:41+0000
2022-05-06T09:41+0000
2022-05-06T09:41+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وقال سعيد، الذي كان يتحدث مساء الخميس، في مقر وزارة الداخلية، إن المحاولة اليائسة لحرق البلاد ستفشل، مشيرا إلى أن الحرائق التي حدثت يوم عيد الفطر "مدبرة" وليست من قبيل الصدفة، على حد قوله.وأشار الرئيس التونسي إلى أن تلك الحرائق "تتناغم مع بعض التصريحات لحراك الخلاص الوطني، الذي يتألف من حركة النهضة الإخوانية، وبعض الحلفاء من أوساط حزبية".أضاف سعيد أنه جاء للحفاظ على الوطن ممن يريدون حرق البلاد وأنه لن يتركهم، مشددا على أنه "لا بد من ملاحقة من يدبرون لحرق تونس، وتكثيف الحراسة على الحقول الزراعية".واندلعت سلسلة من الحرائق المتزامنة في تونس منذ عطلة عيد الفطر، بلغ عددها 25 حريقا، وطالت أسواقا ومصانع في عدة مدن، رغم أن الطقس ليس شديد الحرارة مع انعدام الرياح، وهو ما رجح إمكانية وجود دوافع إجرامية وراء هذه الحوادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/تونس-قيس-سعيد-يحتل-المرتبة-الأولى-في-نوايا-التصويت-للرئاسة--1061660249.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
قيس سعيد يتوعد من "يدبرون لحرق تونس" ويتهم الإخوان بمحاولة تفجير الدولة
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توعد الرئيس التونسي، قيس سعيد "من يريدون حرق البلاد"، متهما "الإخوان وحلفاءهم" بالسعي إلى تفجير الدولة بواسطة الدستور، الذي أقروه قبل 10 سنوات.
وقال سعيد، الذي كان يتحدث مساء الخميس
، في مقر وزارة الداخلية، إن المحاولة اليائسة لحرق البلاد ستفشل، مشيرا إلى أن الحرائق التي حدثت يوم عيد الفطر "مدبرة" وليست من قبيل الصدفة، على حد قوله.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن تلك الحرائق "تتناغم مع بعض التصريحات لحراك الخلاص الوطني، الذي يتألف من حركة النهضة الإخوانية، وبعض الحلفاء من أوساط حزبية".
أضاف سعيد أنه جاء للحفاظ على الوطن ممن يريدون حرق البلاد وأنه لن يتركهم، مشددا على أنه "لا بد من ملاحقة من يدبرون لحرق تونس، وتكثيف الحراسة على الحقول الزراعية".
واندلعت سلسلة من الحرائق المتزامنة في تونس منذ عطلة عيد الفطر، بلغ عددها 25 حريقا
، وطالت أسواقا ومصانع في عدة مدن، رغم أن الطقس ليس شديد الحرارة مع انعدام الرياح، وهو ما رجح إمكانية وجود دوافع إجرامية وراء هذه الحوادث.