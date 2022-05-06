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https://arabic.sputniknews.com/20220506/كاميرا-مراقبة-تفضح-شرطية-أمريكية-ساعدت-سجينا-شديد-الخطورة-على-الهرب-فيديو-1061907743.html
كاميرا مراقبة تفضح شرطية أمريكية ساعدت سجينا شديد الخطورة على الهرب... فيديو
كاميرا مراقبة تفضح شرطية أمريكية ساعدت سجينا شديد الخطورة على الهرب... فيديو
رصدت كاميرا مراقبة لحظة وصول شرطية أمريكية إلى مكان احتجاز متهم بالقتل لمساعدته على الهرب من السجن. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:10+0000
2022-05-06T10:10+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت سلطات ولاية ألاباما الأمريكية التي تعرف الضابطة السابقة فيكي وايت لسنوات بالثقة إنها استغلت تلك الثقة، وساعدته على الهرب من السجن يوم الجمعة.ويقول المحققون إنها كانت على علاقة بالقاتل المتهم كيسي وايت الذي يعد من أخطر السجناء، ورغم تشابه لقبيهما لا صلة بينهما، ومع ذلك تراجع السلطات الآن لقطات الفيديو والمكالمات الهاتفية لتحديد ما إذا كانت الشرطية على علاقة بالسجين قبل حدوث الهروب، وفقا لـ"بي.بي.سي".وادعت الشرطية أنها كانت ستخضع السجين لتقييم عقلي، لكن المسؤولين أدركوا لاحقًا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك، وأن هذا لم يكن إلا جزءا من خطة تهريبه.
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كاميرا مراقبة تفضح شرطية أمريكية ساعدت سجينا شديد الخطورة على الهرب... فيديو

10:10 GMT 06.05.2022
© flickr.com / Julie, Dave & Familyالسجن الأمريكي
السجن الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© flickr.com / Julie, Dave & Family
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رصدت كاميرا مراقبة لحظة وصول شرطية أمريكية إلى مكان احتجاز متهم بالقتل لمساعدته على الهرب من السجن.
وقالت سلطات ولاية ألاباما الأمريكية التي تعرف الضابطة السابقة فيكي وايت لسنوات بالثقة إنها استغلت تلك الثقة، وساعدته على الهرب من السجن يوم الجمعة.
ويقول المحققون إنها كانت على علاقة بالقاتل المتهم كيسي وايت الذي يعد من أخطر السجناء، ورغم تشابه لقبيهما لا صلة بينهما، ومع ذلك تراجع السلطات الآن لقطات الفيديو والمكالمات الهاتفية لتحديد ما إذا كانت الشرطية على علاقة بالسجين قبل حدوث الهروب، وفقا لـ"بي.بي.سي".
وحصلت الضابطة على جائزة أفضل موظف في العام عدة مرات وكانت "موظفة مثالية"، وهو ما أثار صدمة بين زملائها.
وادعت الشرطية أنها كانت ستخضع السجين لتقييم عقلي، لكن المسؤولين أدركوا لاحقًا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك، وأن هذا لم يكن إلا جزءا من خطة تهريبه.
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