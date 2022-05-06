كوبا.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار فندق بهافانا إلى 8
© AP Photo / Ramon Espinosaآثار اعصار في هافانا، كوبا 28 يناير/ كانون الثاني 2019
© AP Photo / Ramon Espinosa
أدى انفجار قوي على ما يبدو بسبب تسرب غاز طبيعي، اليوم الجمعة، إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين عندما فجر الجدران الخارجية لفندق فخم في قلب العاصمة الكوبية هافانا.
وقال رينالدو جارسيا زاباتا حاكم هافانا لصحيفة الحزب الشيوعي غرانما، إنه لم يكن هناك أي سياح يقيمون في فندق ساراتوغا المكون من 96 غرفة لأنه يخضع لأعمال تجديد، بحسب "أسوشيتد برس".
Video of the explosion as it occurred at the Hotel Saratoga in Havana, Cuba. pic.twitter.com/ZzgYIOP0CO— Comandante Shinji 🇨🇺 (@ShinjiTheCuban) May 6, 2022
ونفى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الذي زار الموقع في تغريدة بحسابه على تويتر أن يكون الانفجار ناجم عن هجوم إرهابي أو قنبلة.
وأظهر مقطع مصور تصاعد الدخان بكثافة عقب الانفجار حول الفندق، بينما كان الناس في الشارع يحدقون في ذهول، فيما تطلق السيارات أبواقها أثناء فرارها بعيدا عن مكان الحادث.
🇨🇺 A powerful explosion rocked Havana on Friday, destroying a historic five star hotel frequented by celebrities and diplomats, killing at least eight people and injuring more than 30 pic.twitter.com/VzV5Un7M2M— The Telegraph (@Telegraph) May 6, 2022
ووقع الانفجار الدامي في الوقت الذي تكافح فيه كوبا لإنعاش قطاع السياحة الرئيسي الذي دمرته جائحة كورونا.
9 are dead and 40 others injured after an #explosion at a hotel in #Havana, #Cuba on Friday. The hotel was under repair when the explosion happened. Initial investigation showed it was due to gas leak. Madonna, Jay-Z and the Rolling Stones have all once stayed in the hotel. pic.twitter.com/LoTLaWVjRk— Media Warrior (@MediaWarriorY) May 6, 2022
قال وزير الصحة الكوبي، خوسيه أنجيل بورتال، لوكالة أسوشيتيد برس إن المستشفيات استقبلت حوالي 40 مصابا، لكنه قدر أن العدد قد يرتفع مع استمرار البحث عن الأشخاص الذين قد يكونون محاصرين تحت أنقاض المبنى الذي يعود إلى القرن التاسع عشر في حي هافانا القديم بالمدينة.