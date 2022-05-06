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https://arabic.sputniknews.com/20220506/ليبيا-وليامز-تعلن-مشاركة-النواب-والأعلى-للدولة-في-الجولة-الثانية-من-مشاورات-القاهرة-1061933060.html
ليبيا.. وليامز تعلن مشاركة "النواب" و"الأعلى للدولة" في الجولة الثانية من مشاورات القاهرة
ليبيا.. وليامز تعلن مشاركة "النواب" و"الأعلى للدولة" في الجولة الثانية من مشاورات القاهرة
أعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، مساء اليوم الجمعة، أن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين سيشاركان في مفاوضات تحتضنها العاصمة المصرية... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T19:29+0000
2022-05-06T19:29+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في تغريدات لوليامز على موقع تويتر بعد لقائها بشكل منفصل في العاصمة طرابلس فوزي النويري النائب الأول لمجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.وقالت وليامز: "التقيتُ الليلة الماضية في طرابلس بالسيد فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لإطلاعه على نتائج لقاءاتي الأخيرة في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا".وأضافت: "أكد السيد النويري خلال لقائنا أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة".وأكد النويري خلال اللقاء، التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو الجاري بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.وقالت المستشارة الأممية لدى ليبيا، إنها التقت الليلة الماضية في طرابلس خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي أكد التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة "لتحقيق الهدف الذي شُكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن".وعلى مدى 6 أيام، احتضنت العاصمة المصرية في أبريل/نيسان الماضي اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بموجب مبادرة أعلنتها وليامز في 3 مارس/آذار الماضي، للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى دائرة العنف مجددا.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/ويليامز-مشاورات-الأطراف-الليبية-في-القاهرة-تستأنف-بعد-شهر-رمضان-1061333040.html
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا.. وليامز تعلن مشاركة "النواب" و"الأعلى للدولة" في الجولة الثانية من مشاورات القاهرة

19:29 GMT 06.05.2022
© Sputnik . M.Kadiraالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . M.Kadira
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أعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، مساء اليوم الجمعة، أن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين سيشاركان في مفاوضات تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة منتصف شهر مايو/آيار الجاري، بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في تغريدات لوليامز على موقع تويتر بعد لقائها بشكل منفصل في العاصمة طرابلس فوزي النويري النائب الأول لمجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وقالت وليامز: "التقيتُ الليلة الماضية في طرابلس بالسيد فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لإطلاعه على نتائج لقاءاتي الأخيرة في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا".
وأضافت: "أكد السيد النويري خلال لقائنا أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة".
وأكد النويري خلال اللقاء، التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو الجاري بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وقالت المستشارة الأممية لدى ليبيا، إنها التقت الليلة الماضية في طرابلس خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي أكد التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة "لتحقيق الهدف الذي شُكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن".
وعلى مدى 6 أيام، احتضنت العاصمة المصرية في أبريل/نيسان الماضي اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بموجب مبادرة أعلنتها وليامز في 3 مارس/آذار الماضي، للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى دائرة العنف مجددا.
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وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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