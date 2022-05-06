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https://arabic.sputniknews.com/20220506/ماذا-وجد-الباحثون-في-أجسام-من-ينامون-أقل-من-6-ساعات-1061908794.html
ماذا اكتشف الباحثون في أجسام من ينامون أقل من 6 ساعات يوميا؟
ماذا اكتشف الباحثون في أجسام من ينامون أقل من 6 ساعات يوميا؟
كشفت دراسة جديدة أن النوم لأقل من ست ساعات أو النوم في ظروف سيئة من شأنهما التأثير سلبا على محاولات تقليل الوزن. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:34+0000
2022-05-06T10:34+0000
الصحة
مجتمع
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الدراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن على عينة عشوائية من المشاركين، وتمّ تقديمها في المؤتمر الأوروبي لمواجهة السمنة.وأجريت التجربة على 195 بالغا يعانون من السمنة، ويتبعون حمية غذائية ضعيفة السعرات الحرارية لمدة ثمانية أسابيع، إذ استطاع هؤلاء فقدان 12 في المئة من أوزانهم.وقد تم تتبع ساعات نومهم لمدة عام من خلال أدوات مراقبة يرتدونها، كما تم تتبع جودة نومهم وفق مؤشر بيتسبورغ للنوم الجيد، فضلا عن الإجابة عن بعض الأسئلة.والأمر كذلك لمن عانوا من ضعف جودة النوم بارتفاع قدره 1.2 مقارنة بمن لهم ظروف أفضل (غرفة نوم هادئة، سرير مريح، نوم دون انقطاع).وكان النوم القليل أو النوم غير المريح مرتبط حسب دراسات سابقة بأمراض واضطرابات صحية منها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول المرتفع وأمراض السكري وأمراض القلب والالتهابات وغيرها، أما الآن فيعتقد الباحثون بقوة أن تأثيره السلبي يصل كذلك إلى محاولات تقليل الوزن.
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الصحة, مجتمع

ماذا اكتشف الباحثون في أجسام من ينامون أقل من 6 ساعات يوميا؟

10:34 GMT 06.05.2022
© Depositphotos / 9nong اضطرابات النوم
اضطرابات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Depositphotos / 9nong
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كشفت دراسة جديدة أن النوم لأقل من ست ساعات أو النوم في ظروف سيئة من شأنهما التأثير سلبا على محاولات تقليل الوزن.
الدراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن على عينة عشوائية من المشاركين، وتمّ تقديمها في المؤتمر الأوروبي لمواجهة السمنة.
وأجريت التجربة على 195 بالغا يعانون من السمنة، ويتبعون حمية غذائية ضعيفة السعرات الحرارية لمدة ثمانية أسابيع، إذ استطاع هؤلاء فقدان 12 في المئة من أوزانهم.
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وقد تم تتبع ساعات نومهم لمدة عام من خلال أدوات مراقبة يرتدونها، كما تم تتبع جودة نومهم وفق مؤشر بيتسبورغ للنوم الجيد، فضلا عن الإجابة عن بعض الأسئلة.
وتبين أن من ناموا أقل من ست ساعات في الليلة الواحدة عانوا من ارتفاع في مؤشر كتلة الجسم بـ1.3 نقطة مقارنة بمن ناموا مدة اكثر.
والأمر كذلك لمن عانوا من ضعف جودة النوم بارتفاع قدره 1.2 مقارنة بمن لهم ظروف أفضل (غرفة نوم هادئة، سرير مريح، نوم دون انقطاع).
وكان النوم القليل أو النوم غير المريح مرتبط حسب دراسات سابقة بأمراض واضطرابات صحية منها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول المرتفع وأمراض السكري وأمراض القلب والالتهابات وغيرها، أما الآن فيعتقد الباحثون بقوة أن تأثيره السلبي يصل كذلك إلى محاولات تقليل الوزن.
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