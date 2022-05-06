https://arabic.sputniknews.com/20220506/مجلس-مدينة-كييف-العاصمة-لن-تحتفل-بيوم-النصر-في-9-مايو-1061916497.html
مجلس مدينة كييف: العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو
مجلس مدينة كييف: العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو
قال مجلس مدينة كييف في منشور، اليوم الجمعة، إن العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو/ أيار بسبب القوانين العسكرية الحالية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:43+0000
2022-05-06T11:43+0000
2022-05-06T11:43+0000
عيد النصر
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وذكر مجلس المدينة في منشور على "تلغرام"، أن "المدينة لن تقيم احتفالات في 9 مايو. وخلال القوانين العسكرية، يحظر التجمعات الجماهيرية".هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، وفقا له، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عيد النصر
مجلس مدينة كييف: العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو
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قال مجلس مدينة كييف في منشور، اليوم الجمعة، إن العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو/ أيار بسبب القوانين العسكرية الحالية.
وذكر مجلس المدينة في منشور على "تلغرام"، أن "المدينة لن تقيم احتفالات
في 9 مايو. وخلال القوانين العسكرية، يحظر التجمعات الجماهيرية".
ووفقا لمجلس المدينة، سيتم تكثيف الدوريات في كييف في 9 مايو. ومع ذلك، يمكن للجميع "وضع الزهور".
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، وفقا له، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.