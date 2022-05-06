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مجلس مدينة كييف: العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو
مجلس مدينة كييف: العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو
قال مجلس مدينة كييف في منشور، اليوم الجمعة، إن العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو/ أيار بسبب القوانين العسكرية الحالية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:43+0000
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عيد النصر
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وذكر مجلس المدينة في منشور على "تلغرام"، أن "المدينة لن تقيم احتفالات في 9 مايو. وخلال القوانين العسكرية، يحظر التجمعات الجماهيرية".هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، وفقا له، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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عيد النصر

مجلس مدينة كييف: العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو

11:43 GMT 06.05.2022
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كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
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قال مجلس مدينة كييف في منشور، اليوم الجمعة، إن العاصمة لن تحتفل بيوم النصر في 9 مايو/ أيار بسبب القوانين العسكرية الحالية.
وذكر مجلس المدينة في منشور على "تلغرام"، أن "المدينة لن تقيم احتفالات في 9 مايو. وخلال القوانين العسكرية، يحظر التجمعات الجماهيرية".

ووفقا لمجلس المدينة، سيتم تكثيف الدوريات في كييف في 9 مايو. ومع ذلك، يمكن للجميع "وضع الزهور".

هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، وفقا له، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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