https://arabic.sputniknews.com/20220506/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-الانتهاكات-الإسرائيلية-مستمرة-والدفاع-عن-الأقصى-مسؤولية-عربية-1061930920.html

محافظ القدس لـ"سبوتنيك": الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة والدفاع عن الأقصى مسؤولية عربية

محافظ القدس لـ"سبوتنيك": الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة والدفاع عن الأقصى مسؤولية عربية

قال الدكتور عدنان غيث، محافظ مدينة القدس، إن الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس لا تزال مستمرة، إضافة إلى "العدوان الإسرائيلي... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T17:45+0000

2022-05-06T17:45+0000

2022-05-06T17:45+0000

أخبار فلسطين اليوم

تقارير سبوتنيك

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وأضاف غيث في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال المسجد الأقصى، أمس الخميس، خلف عشرات المصابيين الذين تعامل معهم الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما قامت إسرائيل باعتقال العشرات من الفلسطينيين".وأكد أن "الاحتلال يتبع سياسة دفع الإسرائيليين للهجرة للعاصمة المحتلة، من أجل أن يكون هناك أغلبية يهودية وأقلية عربية، من خلال سلسلة من الإجراءات الممنهجة التي تستهدف أسرلة المدينة وتهويدها، متحصنًا بالرعاية الكاملة من الإدارة الأمريكية".وأشار محافظ القدس إلى أن "إسرائيل تستغل عجز المجتمع الدولي عن إلزامها بتحقيق معايير القانون الدولي، وتتعامل وكأنها فوق القانون، دون أن تضع وزنًا للقوانين أو المعايير أو المواثيق الدولية، بل على العكس تتنكر للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وتمارس ضده كل أنواع القمع والتنكيل".واتهم غيث المجتمع الدولي بالتعامل "بسياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، حيث تحلى بالجرأة والشجاعة عندما تعلق الأمر بأوكرانيا، بل انتفض بأسره ووجه الأسلحة والمتطوعين والعتاد".وأردف: "أما فيما يتعلق بفلسطين عجز عن تحقيق أدنى معايير القانون، وهو ما دفع الاحتلال للاستمرار في عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني".وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "حماية المسجد الأقصى ليس مسؤولية فلسطينية فقط، بل مسؤولية عربية إسلامية، ويجب أن تقف هذه الدول بشكل واضح ضد الانتهاكات الإسرائيلية وأن تكون سندًا وظهيرًا للشعب الفلسطيني في معركته ضد إسرائيل، حيث لا يضع الاحتلال أي معايير أخلاقية أو قانونية في التعامل مع فلسطين، بل يستخدم أقصى درجات القوة والبلطجة والقمع لتمرير سياساته الاستيطانية في القدس".ونوه غيث إلى أن القدس "محاطة بجدار فصل عنصري في محاولة إسرائيلية لسلخها عن محيطها الفلسطيني مع باقي المحافظات، فأصبحت محافظة معزولة يحيطها حزام استيطاني مخيف، إضافة إلى إغلاق إسرائيل لأكثر من 120 مؤسسة فلسطينية، واستهداف المؤسسات التعليمية والصحية والحياة التجارية"، مؤكدًا أن "إسرائيل تمارس أقصى درجات التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القصري بحق الشعب الفلسطيني".

https://arabic.sputniknews.com/20220506/مسؤول-عراقي-يوضح-دلالات-وتأثير-رفع-الفيدرالي-الأمريكي-الفائدة-على-اقتصاد-بلاده-1061927748.html

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أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك