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https://arabic.sputniknews.com/20220506/محلل-سياسي-أوكرانيا-وأوروبا-تقتربان-من-الانهيار-1061918317.html
محلل سياسي: أوكرانيا وأوروبا تقتربان من الانهيار
محلل سياسي: أوكرانيا وأوروبا تقتربان من الانهيار
قال "البلوغر" والمحلل السياسي الروسي الشهير، يوري بودولياكا، إن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي سيصبحان الضحايا الرئيسيين للسياسة الأمريكية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:29+0000
2022-05-06T12:29+0000
روسيا
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العالم
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وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" الذي يبث في بيلاروسيا، أن لدى الغرب والقوميين المتطرفين الأوكرانيين بالتأكيد خطط تتعلق ببيلاروسيا، ولكنهم الأن مشغلون بالمعركة مع روسيا والتي قطعا في النهاية سوف يخسرونها.وأكد بودولياكا أنه عندما تسنح لهم الفرصة، سوف ينفذون على الفور خططهم ضد بيلاروسيا ولكن لن يسمح لهم بذلك أبدا.ويرى المحلل السياسي أن الصراع الرئيسي سيكون بين الولايات المتحدة والصين ولكنه لا يزال في بدايته.وأفاد بأن هناك مهمة رئيسية أخرى لأمريكا ألا وهي محو الهيمنة الاقتصادية لروسيا على أوروبا.أما على الصعيد الاقتصادي، يقول الخبير الروسي إن هناك انهيار اقتصادي في أوكرانيا وإن الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل عديدة وضخمة.وبين بودولياكا أن الدول الأوروبية حاليا تعاني من تضخم غير مسبوق، ارتفاع الأسعار، وفي ذات الوقت عدم رفع المرتبات، لأن هناك الآن عدد كبير من العمالة الأوكرانية الرخيصة.كما شدد الخبير الروسي على أهمية تربية جيل جديد مسلح بالوعي والثقافة، فهذا شيء مهم للغاية.كما توقع بودولياكا أن العالم سيتغير ولن يكون الأمر كما كان من قبل وستكون هناك مبادئ وأسس جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/ميدفيديف-يلمح-إلى-تململ-أوروبا-من-أعباء-ثقل-أوكرانيا-الاقتصادي-1061795543.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

محلل سياسي: أوكرانيا وأوروبا تقتربان من الانهيار

12:29 GMT 06.05.2022
© Sputnikالبلوغر والمحلل السياسي الروسي الشهير يوري بودولياكا
البلوغر والمحلل السياسي الروسي الشهير يوري بودولياكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
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قال "البلوغر" والمحلل السياسي الروسي الشهير، يوري بودولياكا، إن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي سيصبحان الضحايا الرئيسيين للسياسة الأمريكية.
وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" الذي يبث في بيلاروسيا، أن لدى الغرب والقوميين المتطرفين الأوكرانيين بالتأكيد خطط تتعلق ببيلاروسيا، ولكنهم الأن مشغلون بالمعركة مع روسيا والتي قطعا في النهاية سوف يخسرونها.
وأكد بودولياكا أنه عندما تسنح لهم الفرصة، سوف ينفذون على الفور خططهم ضد بيلاروسيا ولكن لن يسمح لهم بذلك أبدا.
ويرى المحلل السياسي أن الصراع الرئيسي سيكون بين الولايات المتحدة والصين ولكنه لا يزال في بدايته.
وأوضح أن روسيا باعتبارها واحدة من الحلفاء والشركاء المهمين للصين، يريد الأمريكيون هزيمتها قبل بدء هذا الصراع، لافتا إلى أن أوكرانيا مجرد أداة لإضعاف روسيا.
وأفاد بأن هناك مهمة رئيسية أخرى لأمريكا ألا وهي محو الهيمنة الاقتصادية لروسيا على أوروبا.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
ميدفيديف يلمح إلى تململ أوروبا من ثقل أعباء أوكرانيا الاقتصادية
2 مايو, 11:01 GMT
أما على الصعيد الاقتصادي، يقول الخبير الروسي إن هناك انهيار اقتصادي في أوكرانيا وإن الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل عديدة وضخمة.
وبين بودولياكا أن الدول الأوروبية حاليا تعاني من تضخم غير مسبوق، ارتفاع الأسعار، وفي ذات الوقت عدم رفع المرتبات، لأن هناك الآن عدد كبير من العمالة الأوكرانية الرخيصة.
كما شدد الخبير الروسي على أهمية تربية جيل جديد مسلح بالوعي والثقافة، فهذا شيء مهم للغاية.

وواصل قائلا: "يجب أن تعلم الأجيال القادمة ما هو سبب المشاكل في الدول التي انفصلت عن روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، لأن الغرب يربي أطفالنا ضدنا وضد قيمنا".

كما توقع بودولياكا أن العالم سيتغير ولن يكون الأمر كما كان من قبل وستكون هناك مبادئ وأسس جديدة.
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