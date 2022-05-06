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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/مدرعة-نادرة-تنضم-إلى-غنائم-محرري-دونباس-1061907859.html
مدرعة نادرة تنضم إلى غنائم محرري دونباس
مدرعة نادرة تنضم إلى غنائم محرري دونباس
غنم محررو أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عربة مدرعة نادرة من القوات الأوكرانية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:13+0000
2022-05-06T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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والاسم الكامل لهذه العربة التي صُنعت في مدينة كريمينتشوغ: "KrAZ- MPV Shrek One"، وهي مخصصة لنقل الجنود والمعدات العسكرية ولتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.وحصلت القوات الأوكرانية على عربتين من هذا الطراز، حسب "روسيسكايا غازيتا". والتقِطت صورة إحداهما التي أصبحت ملكًا لقوات جمهورية دونيتسك، قرب مدينة ماريوبول التي تعد ثاني أكبر مدنية في جمهورية دونيتسك بعد العاصمة دونيتسك.وتواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جهود تحرير منطقة دونباس من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
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رصد عسكري

مدرعة نادرة تنضم إلى غنائم محرري دونباس

10:13 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورعربة مدرعة من نوع "كراز"
عربة مدرعة من نوع كراز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Стрингер
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غنم محررو أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عربة مدرعة نادرة من القوات الأوكرانية.
والاسم الكامل لهذه العربة التي صُنعت في مدينة كريمينتشوغ: "KrAZ- MPV Shrek One"، وهي مخصصة لنقل الجنود والمعدات العسكرية ولتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.
وحصلت القوات الأوكرانية على عربتين من هذا الطراز، حسب "روسيسكايا غازيتا". والتقِطت صورة إحداهما التي أصبحت ملكًا لقوات جمهورية دونيتسك، قرب مدينة ماريوبول التي تعد ثاني أكبر مدنية في جمهورية دونيتسك بعد العاصمة دونيتسك.
وتواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جهود تحرير منطقة دونباس من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
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