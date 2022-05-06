https://arabic.sputniknews.com/20220506/مدرعة-نادرة-تنضم-إلى-غنائم-محرري-دونباس-1061907859.html
مدرعة نادرة تنضم إلى غنائم محرري دونباس
مدرعة نادرة تنضم إلى غنائم محرري دونباس
غنم محررو أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عربة مدرعة نادرة من القوات الأوكرانية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:13+0000
2022-05-06T10:13+0000
2022-05-06T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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والاسم الكامل لهذه العربة التي صُنعت في مدينة كريمينتشوغ: "KrAZ- MPV Shrek One"، وهي مخصصة لنقل الجنود والمعدات العسكرية ولتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.وحصلت القوات الأوكرانية على عربتين من هذا الطراز، حسب "روسيسكايا غازيتا". والتقِطت صورة إحداهما التي أصبحت ملكًا لقوات جمهورية دونيتسك، قرب مدينة ماريوبول التي تعد ثاني أكبر مدنية في جمهورية دونيتسك بعد العاصمة دونيتسك.وتواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جهود تحرير منطقة دونباس من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدرعة نادرة تنضم إلى غنائم محرري دونباس
تابعنا عبر
غنم محررو أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عربة مدرعة نادرة من القوات الأوكرانية.
والاسم الكامل لهذه العربة التي صُنعت في مدينة كريمينتشوغ: "KrAZ- MPV Shrek One"، وهي مخصصة لنقل الجنود والمعدات العسكرية ولتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.
وحصلت القوات الأوكرانية على عربتين من هذا الطراز، حسب
"روسيسكايا غازيتا". والتقِطت صورة إحداهما التي أصبحت ملكًا لقوات جمهورية دونيتسك، قرب مدينة ماريوبول التي تعد ثاني أكبر مدنية في جمهورية دونيتسك بعد العاصمة دونيتسك.
وتواصل قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جهود تحرير منطقة دونباس من قوات نظام الحكم الأوكراني بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.