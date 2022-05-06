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https://arabic.sputniknews.com/20220506/مستشار-البرهان-عدم-الخوض-في-عمل-الأجهزة-القضائية-أهم-مبدأ-في-جميع-النظم-الدستورية-1061921189.html
مستشار البرهان: عدم الخوض في عمل الأجهزة القضائية أهم مبدأ في جميع النظم الدستورية
مستشار البرهان: عدم الخوض في عمل الأجهزة القضائية أهم مبدأ في جميع النظم الدستورية
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السودان، العميد طاهر أبو هاجة، أن احترام استقلالية الأجهزة القضائية وعدم الخوض في عملها هو أهم مبدأ دستوري متفق عليه... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:05+0000
2022-05-06T13:05+0000
أخبار السودان اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية سونا، فقد علق أبو هاجة، على ما يدور من حديث حول قضية المتهمين المفرج عنهم مؤخرا في السودان، مؤكدا أن "الحديث في قضية المتهمين المفرج عنهم مؤخراً بالضمان من قبل النيابة العامة يتعارض مع القانون الجنائي ولا يتسق مع سير العدالة".وقال: "احترام استقلالية الأجهزة القضائية وعدم الخوض في عملها هو أهم مبدأ دستوري متفق عليه في جميع النظم الدستورية وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث".ولفت إلى أن "القضية الآن أمام الأجهزة العدلية ومن الأصلح النأي بها عن التعاطي السياسي والإعلامي، فنحن لا ندين أحدا ولا نبرئ آخر، لأن ذلك اختصاص القضاء".
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أخبار السودان اليوم

مستشار البرهان: عدم الخوض في عمل الأجهزة القضائية أهم مبدأ في جميع النظم الدستورية

13:05 GMT 06.05.2022
© REUTERS / ASHRAF SHAZLYعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© REUTERS / ASHRAF SHAZLY
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أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السودان، العميد طاهر أبو هاجة، أن احترام استقلالية الأجهزة القضائية وعدم الخوض في عملها هو أهم مبدأ دستوري متفق عليه في جميع النظم الدستورية.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية سونا، فقد علق أبو هاجة، على ما يدور من حديث حول قضية المتهمين المفرج عنهم مؤخرا في السودان، مؤكدا أن "الحديث في قضية المتهمين المفرج عنهم مؤخراً بالضمان من قبل النيابة العامة يتعارض مع القانون الجنائي ولا يتسق مع سير العدالة".
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وقال: "احترام استقلالية الأجهزة القضائية وعدم الخوض في عملها هو أهم مبدأ دستوري متفق عليه في جميع النظم الدستورية وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث".
وأضاف أن "المادة 26 الفقرة (هـ) من قانون الصحافة والمطبوعات تمنع النشر في القضايا أثناء سير التحري والتحقيقات حتى الفصل النهائي".
ولفت إلى أن "القضية الآن أمام الأجهزة العدلية ومن الأصلح النأي بها عن التعاطي السياسي والإعلامي، فنحن لا ندين أحدا ولا نبرئ آخر، لأن ذلك اختصاص القضاء".
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