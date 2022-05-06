https://arabic.sputniknews.com/20220506/مشاهد-من-عودة-الحياة-اليومية-إلى-ماريوبول-1061902407.html

مشاهد من عودة الحياة اليومية إلى ماريوبول

مشاهد من عودة الحياة اليومية إلى ماريوبول

أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارا من الساعة 08:00 يوم 5 مايو/ أيار حتى 08:00 اليوم... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T09:07+0000

2022-05-06T09:07+0000

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يذكر أن مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لدى إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في يونيو/ حزيران من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.

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