مشاهد من عودة الحياة اليومية إلى ماريوبول
أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارا من الساعة 08:00 يوم 5 مايو/ أيار حتى 08:00 اليوم 6 مايو، تم إجلاء 518 شخصا، بينهم 67 طفلا من ماريوبول إلى بيزيمينويه، بمنطقة نوفوازوفسكي". كما أنه منذ 5 مارس/ آذار، تم إجلاء 28336 شخصا إلى بيزيمينويه.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 مايو 2022
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قوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 مايو 2022
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مشهد يطل على مصنع آزوفستال، ماربوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور
مركبة هندسية إي إم آر-2 على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
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مركبة هندسية إي إم آر-2 على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
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إحدى الشوارع في ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقطارات الترام المقصوفة على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
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قطارات الترام المقصوفة على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
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قذيفة مدفع هاون على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
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مواطنون في ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالسكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول
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السكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالسكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول
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السكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول
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شحن هواتف محمولة في إحدى شوارع ماريوبول، أوكرانيا
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توزيع الخبز على أهالي ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورموظفو شركة الإضاءة "غورسوفيت" يثبتون أعلام روسيا على أعمدة الإنارة في شوارع ماريوبول
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موظفو شركة الإضاءة "غورسوفيت" يثبتون أعلام روسيا على أعمدة الإنارة في شوارع ماريوبول
يذكر أن مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لدى إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في يونيو/ حزيران من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.