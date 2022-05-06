عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/مشاهد-من-عودة-الحياة-اليومية-إلى-ماريوبول-1061902407.html
مشاهد من عودة الحياة اليومية إلى ماريوبول
مشاهد من عودة الحياة اليومية إلى ماريوبول
أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارا من الساعة 08:00 يوم 5 مايو/ أيار حتى 08:00 اليوم... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:07+0000
2022-05-06T09:07+0000
صور
وسائط متعددة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061902432_0:243:3091:1982_1920x0_80_0_0_1c45c517818a5c72803c58fa41bb6daf.jpg
يذكر أن مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لدى إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في يونيو/ حزيران من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061902432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7d35e48e29f79cbde4cfcdfda5b5565.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

مشاهد من عودة الحياة اليومية إلى ماريوبول

09:07 GMT 06.05.2022
تابعنا عبرTelegram
أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارا من الساعة 08:00 يوم 5 مايو/ أيار حتى 08:00 اليوم 6 مايو، تم إجلاء 518 شخصا، بينهم 67 طفلا من ماريوبول إلى بيزيمينويه، بمنطقة نوفوازوفسكي". كما أنه منذ 5 مارس/ آذار، تم إجلاء 28336 شخصا إلى بيزيمينويه.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 مايو 2022
قوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
قوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمشهد يطل على مصنع آزوفستال، ماربوبول، أوكرانيا
مشهد يطل على مصنع آزوفستال، ماربوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
مشهد يطل على مصنع آزوفستال، ماربوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور

مركبة هندسية إي إم آر-2 على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا

مركبة هندسية إي إم آر-2 على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور

مركبة هندسية إي إم آر-2 على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا

© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشوارع في ماريوبول، أوكرانيا
إحدى الشوارع في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
إحدى الشوارع في ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقطارات الترام المقصوفة على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
قطارات الترام المقصوفة على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
قطارات الترام المقصوفة على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقذيفة مدفع هاون على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
قذيفة مدفع هاون على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
قذيفة مدفع هاون على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمواطنون في ماريوبول، أوكرانيا
مواطنون في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
مواطنون في ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالسكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول
السكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
السكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالسكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول
السكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
السكان المحليون يقومون بتنظيف القمامة في الشارع بمناسبة الاحتفال بيوم 9 مايو في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورشحن هواتف محمولة في إحدى شوارع ماريوبول، أوكرانيا
شحن هواتف محمولة في إحدى شوارع ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
شحن هواتف محمولة في إحدى شوارع ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورتوزيع الخبز على أهالي ماريوبول، أوكرانيا
توزيع الخبز على أهالي ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
توزيع الخبز على أهالي ماريوبول، أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورموظفو شركة الإضاءة "غورسوفيت" يثبتون أعلام روسيا على أعمدة الإنارة في شوارع ماريوبول
موظفو شركة الإضاءة غورسوفيت يثبتون أعلام روسيا على أعمدة الإنارة في شوارع ماريوبول - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
موظفو شركة الإضاءة "غورسوفيت" يثبتون أعلام روسيا على أعمدة الإنارة في شوارع ماريوبول
يذكر أن مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لدى إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في يونيو/ حزيران من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала