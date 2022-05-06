https://arabic.sputniknews.com/20220506/مصدر-رسمي-شولتز-لن-يشارك--في-فعاليات-ذكرى-النصر-على-النازية-1061913248.html

مصدر رسمي: شولتز لن يشارك في فعاليات ذكرى النصر على النازية

مصدر رسمي: شولتز لن يشارك في فعاليات ذكرى النصر على النازية

قالت كريستيان هوفمان، نائبة الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، إن المستشار الألماني أولاف شولتز لن يشارك في الأحداث التذكارية لإحياء ذكرى تحرير أوروبا من... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T11:21+0000

2022-05-06T11:21+0000

2022-05-06T11:22+0000

أخبار ألمانيا

عيد النصر

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وقالت هوفمان في إفادة صحفية، ردا على سؤال ذي صلة: "أستطيع أن أقول إن مشاركة المستشار في أي حدث تذكاري ليست في عين الاعتبار".وأشارت هوفمان إلى أن شولتز سيلقي خطابًا متلفزًا في 8 مايو/أيار، عندما يتم الاحتفال بالتحرر من النازية في ألمانيا.واعتبرت هوفمان أنه بما أن الاحتفال يقام بانتظام تحت شعار "لن تتكرر أبدًا" وهناك قتال حاليًا في أوروبا، فإن "8 مايو خاص" لهذا العام.ويلقي الرئيس بوتين فلاديمير بوتين كلمة في عيد النصر الموافق لـ9 مايو/أيار، كما يضع الزهور على ضريح الجندي المجهول، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة.وأوضح بيسكوف في 6 مايو: "كما قلت، في يوم التاسع، سيشارك بوتين في عرض عسكري، وسيلقي هناك خطابه، ووفقًا للتقاليد، في نهاية العرض، سيضع رئيس الدولة إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول".

https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-تعلن-إحياء-الفوج-الخالد-في-88-دولة-1061909550.html

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أخبار ألمانيا, عيد النصر