https://arabic.sputniknews.com/20220506/مصدر-رسمي-شولتز-لن-يشارك--في-فعاليات-ذكرى-النصر-على-النازية-1061913248.html
مصدر رسمي: شولتز لن يشارك في فعاليات ذكرى النصر على النازية
مصدر رسمي: شولتز لن يشارك في فعاليات ذكرى النصر على النازية
قالت كريستيان هوفمان، نائبة الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، إن المستشار الألماني أولاف شولتز لن يشارك في الأحداث التذكارية لإحياء ذكرى تحرير أوروبا من... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T11:21+0000
2022-05-06T11:21+0000
2022-05-06T11:22+0000
أخبار ألمانيا
عيد النصر
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وقالت هوفمان في إفادة صحفية، ردا على سؤال ذي صلة: "أستطيع أن أقول إن مشاركة المستشار في أي حدث تذكاري ليست في عين الاعتبار".وأشارت هوفمان إلى أن شولتز سيلقي خطابًا متلفزًا في 8 مايو/أيار، عندما يتم الاحتفال بالتحرر من النازية في ألمانيا.واعتبرت هوفمان أنه بما أن الاحتفال يقام بانتظام تحت شعار "لن تتكرر أبدًا" وهناك قتال حاليًا في أوروبا، فإن "8 مايو خاص" لهذا العام.ويلقي الرئيس بوتين فلاديمير بوتين كلمة في عيد النصر الموافق لـ9 مايو/أيار، كما يضع الزهور على ضريح الجندي المجهول، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة.وأوضح بيسكوف في 6 مايو: "كما قلت، في يوم التاسع، سيشارك بوتين في عرض عسكري، وسيلقي هناك خطابه، ووفقًا للتقاليد، في نهاية العرض، سيضع رئيس الدولة إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-تعلن-إحياء-الفوج-الخالد-في-88-دولة-1061909550.html
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أخبار ألمانيا, عيد النصر
مصدر رسمي: شولتز لن يشارك في فعاليات ذكرى النصر على النازية
11:21 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
قالت كريستيان هوفمان، نائبة الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، إن المستشار الألماني أولاف شولتز لن يشارك في الأحداث التذكارية لإحياء ذكرى تحرير أوروبا من النازية يومي 8 و 9 مايو/أيار، لكنه سيلقي كلمة أمام مواطنيه يوم الأحد.
وقالت هوفمان في إفادة صحفية، ردا على سؤال ذي صلة: "أستطيع أن أقول إن مشاركة المستشار في أي حدث تذكاري ليست في عين الاعتبار".
وأشارت هوفمان إلى أن شولتز سيلقي خطابًا متلفزًا في 8 مايو/أيار، عندما يتم الاحتفال بالتحرر من النازية في ألمانيا.
واعتبرت هوفمان أنه بما أن الاحتفال يقام بانتظام تحت شعار "لن تتكرر أبدًا" وهناك قتال حاليًا في أوروبا، فإن "8 مايو خاص" لهذا العام.
ويلقي الرئيس بوتين فلاديمير بوتين كلمة في عيد النصر الموافق لـ9 مايو/أيار، كما يضع الزهور على ضريح الجندي المجهول، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة.
وأوضح بيسكوف
في 6 مايو: "كما قلت، في يوم التاسع، سيشارك بوتين في عرض عسكري، وسيلقي هناك خطابه، ووفقًا للتقاليد، في نهاية العرض، سيضع رئيس الدولة إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول".