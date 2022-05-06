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مصر تعلن عودة نظام فتح المساجد إلى حالته الطبيعية
مصر تعلن عودة نظام فتح المساجد إلى حالته الطبيعية
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالته الطبيعية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:17+0000
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وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إنه "تقرر العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم".وأكد أن القرار يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين.
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مصر تعلن عودة نظام فتح المساجد إلى حالته الطبيعية

07:17 GMT 06.05.2022
© AP Photo / Khalil Hamraجامع الأزهر الشريف في القاهرة
جامع الأزهر الشريف في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالته الطبيعية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إنه "تقرر العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم".

وأضاف أن القرار يدخل حيذ التنفيذ بدءا من يوم الأحد المقبل 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو/أيار 2022م وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

وأكد أن القرار يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين.
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