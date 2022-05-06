https://arabic.sputniknews.com/20220506/مندوب-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-مستعدون-للعمل-مع-الأمم-المتحدة-على-تنظيم-ممرات-إنسانية-1061895249.html
مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: مستعدون للعمل مع الأمم المتحدة على تنظيم ممرات إنسانية
مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: مستعدون للعمل مع الأمم المتحدة على تنظيم ممرات إنسانية
أعرب سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة عن استعداد كييف للعمل مع الأمم المتحدة حول تنظيم الممرات الإنسانية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T03:26+0000
2022-05-06T03:26+0000
2022-05-06T03:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة، - سبوتنيك. وقال سيرغي كيسليتسا في إحاطة إعلامية: "نحن دائما على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة لتسهيل عمل الممرات الإنسانية" .يذكر أن كارثة إنسانية آخذة في الظهور على خلفية الأعمال القتالية في عدد كبير من المدن والقرى في أوكرانيا.وتحمل وزارة الدفاع الروسية سلطات كييف مسؤولية ذلك، إذ ترفض تنسيق عمل الممرات الإنسانية، وكذلك القوميين المحليين، الذين يستخدمون في بعض الحالات المدنيين كدروع بشرية.وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانياتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/لحظات-الخوف-واليأس-موظفة-بـآزوفستال-تروي-معاناة-الاحتجاز-تحت-قبضة-المتطرفين-الأوكران-1061894231.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: مستعدون للعمل مع الأمم المتحدة على تنظيم ممرات إنسانية
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أعرب سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة عن استعداد كييف للعمل مع الأمم المتحدة حول تنظيم الممرات الإنسانية.
الأمم المتحدة، - سبوتنيك
. وقال سيرغي كيسليتسا في إحاطة إعلامية: "نحن دائما على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة لتسهيل عمل الممرات الإنسانية" .
يذكر أن كارثة إنسانية آخذة في الظهور على خلفية الأعمال القتالية في عدد كبير من المدن والقرى في أوكرانيا.
وتحمل وزارة الدفاع الروسية سلطات كييف مسؤولية ذلك، إذ ترفض تنسيق عمل الممرات الإنسانية، وكذلك القوميين المحليين، الذين يستخدمون في بعض الحالات المدنيين كدروع بشرية.
وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانيا
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.