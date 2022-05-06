https://arabic.sputniknews.com/20220506/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-نأمل-أن-تتعامل-واشنطن-بحياد-ونزاهة-خلال-ترؤسها-مجلس-الأمن-1061894982.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نأمل أن تتعامل واشنطن بحياد ونزاهة خلال ترؤسها مجلس الأمن
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نأمل أن تتعامل واشنطن بحياد ونزاهة خلال ترؤسها مجلس الأمن
أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمله بأن تفي واشنطن بواجباتها بحياد خلال ترؤسها مجلس الأمن الدولي لشهر أيار/ مايو، وألا تسيء... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T02:10+0000
2022-05-06T02:10+0000
2022-05-06T02:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "نود أن نهنئ الولايات المتحدة على توليها رئاسة مجلس الأمن في أيار/ مايوy، ونعول على أن تكون رئاساتها على عكس الرئاسة السابقة.. فعالة ونزيهة، كما ينبغي لرئيس مجلس الأمن، وألا يتصرف بصفته الوطنية".وفي أبريل الماضي تولت المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن ومنعت عقد اجتماع لمجلس الأمن في بداية الشهر بناء على طلب روسيا، يتعلق بتزييف الحقائق من قبل الغرب في ما يتعلق بأحداث بوتشا الأوكرانية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نأمل أن تتعامل واشنطن بحياد ونزاهة خلال ترؤسها مجلس الأمن
02:10 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 02:26 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمله بأن تفي واشنطن بواجباتها بحياد خلال ترؤسها مجلس الأمن الدولي لشهر أيار/ مايو، وألا تسيء استخدام ذلك.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "نود أن نهنئ الولايات المتحدة على توليها رئاسة مجلس الأمن في أيار/ مايوy، ونعول على أن تكون رئاساتها على عكس الرئاسة السابقة.. فعالة ونزيهة، كما ينبغي لرئيس مجلس الأمن، وألا يتصرف بصفته الوطنية".
وفي أبريل الماضي تولت المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن ومنعت عقد اجتماع لمجلس الأمن في بداية الشهر بناء على طلب روسيا، يتعلق بتزييف الحقائق من قبل الغرب في ما يتعلق بأحداث بوتشا الأوكرانية.