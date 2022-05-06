https://arabic.sputniknews.com/20220506/من-الأفضل-له-أن-يصمت-رئيس-البرازيل-يهاجم-ليوناردو-دي-كابريو-1061908914.html

"من الأفضل له أن يصمت"... رئيس البرازيل يهاجم ليوناردو دي كابريو

"من الأفضل له أن يصمت"... رئيس البرازيل يهاجم ليوناردو دي كابريو

هاجم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، النجم السينمائي الأمريكي الشهير، ليوناردو دي كابريو، ودعاه إلى التوقف عن تضخيم مشاكل الأمازون. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T10:37+0000

2022-05-06T10:37+0000

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وكان دي كابريو قد لفت الانتباه في شبكات التواصل الاجتماعي إلى مشكلة الحرائق في غابات الأمازون، ودعا البرازيلين إلى التصويت لصالح "كوكب صحي" في ظل تداعيات التغير المناخي.وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن بولسونارو قال في كلمة لأنصاره أمام القصر الرئاسي، إنه من الأفضل لدي كابريو أن يصمت ويغلق فمه.وأضاف: "كان يتعين على دي كابريو أن يعلم أن مدير منظمة التجارة العالمية نفسه صرح بأنه دون الزراعة البرازيلية في الأمازون، ستكون هناك مجاعة في العالم".وأشار بولسنارو إلى أن منشورات الممثل الأمريكي كانت مصحوبة بصور يعود تاريخها إلى عشرين عاما مضت.ويتهم نشطاء البيئة، الرئيس البرازيلي بعدم الاكتراث لأمور المناخ، قائلين إن الوضع في غابات الأمازون يزداد سوءا منذ وصوله إلى السلطة.ويقول خبراء إن الزراعة في الأمازون هي ثاني أسباب الضرر الذي يلحق بتلك الغابات، لأنها تؤدي إلى تآكل التربة ووقوع ترسب في الأنهار، إلى جانب استخدام أسمدة كيماوية مضرة.يشار إلى أنه في البرازيل، التصويت ليس إلزاميا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما وقد طلب العديد من الفنانين المحليين والمشاهير من الناس التسجيل والتصويت في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. يذكر أن ليوناردو دي كابريو لديه مؤسسة تدعم المشاريع في جميع أنحاء العالم التي تحافظ على المناخ، وتحمي الحياة البرية المعرضة للخطر، وتعيد التوازن إلى النظم البيئية والمجتمعات المهددة. وهو أيضا ممثل الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

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