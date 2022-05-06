https://arabic.sputniknews.com/20220506/مهاجم-مانشستر-سيتي-السابق-يكشف-رد-فعل-ميسي-بعد-هدف-بنزيما-فيديو-1061906866.html
مهاجم مانشستر سيتي السابق يكشف رد فعل ميسي بعد هدف بنزيما... فيديو
مهاجم مانشستر سيتي السابق يكشف رد فعل ميسي بعد هدف بنزيما... فيديو
كشف النجم الأرجنتيني السابق، سيرخيو أغويرو، رد فعل ليونيل ميسي، بعد الهدف الثالث لكريم بنزيما وريمونتادا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:43+0000
2022-05-06T09:43+0000
2022-05-06T09:43+0000
ليونيل ميسي
كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
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وكان ريال مدريد قد قلب تأخره بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي لفوز بنتيجة 3-1 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة درامية يوم الأربعاء الماضي.وكان أغويرو وزميله السابق في الأرجنتين، كارلوس تيفيز، يشاهدان المباراة عبر تطبيق "Twitch"، وبعد الهدف الثالث الذي سجله كريم بنزيما من ركلة جزاء، بعث ميسي برسالة إلى أغويرو.وتابع أغويرو حديثه لتيفيز: "هذا جنون، لا يمكنهم الفوز مرة أخرى بهذه الطريقة، أنا مصدوم ولا أصدق هذا".وكان ميسي ورفاقه في باريس سان جيرمان قد ذاقوا من مرارة ريمونتادا ريال مدريد في دور الـ16 حيث كان التقدم لصالحهم 1-0 بهدف كيليان مبابي قبل تسجيل الملكي 3 أهداف ليفوزوا ويتأهلوا إلى دور الثمانية في الأحداث مشابهة.ومن المقرر أن يلتقى ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.
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ليونيل ميسي, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة
مهاجم مانشستر سيتي السابق يكشف رد فعل ميسي بعد هدف بنزيما... فيديو
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كشف النجم الأرجنتيني السابق، سيرخيو أغويرو، رد فعل ليونيل ميسي، بعد الهدف الثالث لكريم بنزيما وريمونتادا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد قد قلب تأخره بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي لفوز بنتيجة 3-1 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة درامية يوم الأربعاء الماضي.
وكان أغويرو وزميله السابق في الأرجنتين، كارلوس تيفيز، يشاهدان المباراة عبر تطبيق "Twitch"، وبعد الهدف الثالث الذي سجله كريم بنزيما من ركلة جزاء، بعث ميسي برسالة إلى أغويرو.
وقام مهاجم مانشستر سيتي السابق بقراءة رسالة ميسي: "توقفوا عن هذا العبث، هذا غير ممكن أن يحدث".
وتابع أغويرو حديثه لتيفيز: "هذا جنون، لا يمكنهم الفوز مرة أخرى بهذه الطريقة، أنا مصدوم ولا أصدق هذا".
وكان ميسي ورفاقه في باريس سان جيرمان قد ذاقوا من مرارة ريمونتادا ريال مدريد في دور الـ16 حيث كان التقدم لصالحهم 1-0 بهدف كيليان مبابي قبل تسجيل الملكي 3 أهداف ليفوزوا ويتأهلوا إلى دور الثمانية في الأحداث مشابهة.
ومن المقرر أن يلتقى ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا
2021-2022 يوم 28 مايو/أيار الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.